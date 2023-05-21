Williams, Emilia Romagna için yardım etkinliği düzenledi
Williams, Twitch'te tüm geliri Emilia Romagna Sel Yardım'a bağışlanan bir yardım etkinliği düzenledi.
Twitch üzerinden yayınlanan etkinlikten elde edilen tüm gelir, İtalyan bölgesinde yaşanan ve F1'i Imola'da planlanan yarışı iptal etmek zorunda bırakan trajik olayların ardından Emilia Romagna Sel Yardım'a bağışlandı.
Williams'ın yarışı %25 mesafeye ayarlandı ve yarışa konuk sürücüler katıldı.
Albon'a Williams Takım Müdürü James Vowles'ın yanı sıra takımın özel simülatör yarışçıları da eşlik etti ve Shanaka Clay galip geldi.
Mercedes de James Baldwin ve Bono Huis ile takımı temsil ederken, Real Madrid ve Belçikalı kaleci Thibaut Courtois da aksiyona katıldı.
Albon mavi bayrakları görmezden geldiği için diskalifiye edilerek yarışın sonuna ulaşamazken, Vowles da ceza aldı. Eski Mercedes Strateji Direktörü yarışı 10. sırada tamamladı.
F1, yoğun yağışların bölgede sel ve toprak kaymalarına yol açmasının ardından hafta başında Imola yarışını iptal etmişti.
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