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Formula 1 / Son dakika

Williams, efsanevi renk düzenine geri mi dönüyor?

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Williams, efsanevi renk düzenine geri mi dönüyor?
Ekleyen:
, Editör

George Russell ve Nicholas Latifi, geçtiğimiz hafta ilk kez çalıştırılan yeni Williams için koltuk ayarı yaptırmak üzere fabrikaya geldiler. Williams tarafından yayınlanan ilk görüntülerde her iki sürücünün de efsanevi lacivert rengini taşıyan kıyafetler giydiği görüldü.

Williams, geçen yıl tarihinin en kötü sezonunu geçirmiş ve 17 yarışlık sezondan puansız ayrılmıştı.

Takım sezon ortasında Dorilton Capital'e satıldı ve artık finansal anlamda çok daha iyi durumda. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden İngiliz ekip, yeni aracı ilk kez geçen hafta çalıştırdı.

Şimdi ise takımın genç sürücüleri Russell ve Latifi, takım fabrikasına gelerek 2021 sezonunun hazırlıklarına başladılar.

 

Russell, 2021 Williams F1 aracı için koltuk ayarı yaptırırken, takım hem o anlara hem de fabrika ziyaretine dair pek çok fotoğraf yayınladı.

Bu, Williams'ın eski renk düzenine dönüp dönmeyeceği tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Geçen yıl ROKiT ile yollarını ayırmasının ardından Williams'ın lacivert renge dönme planı yaptığı öne sürülmüştü.

 

 

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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