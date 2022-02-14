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Williams, Duracell ile uzun vadeli bir anlaşma imzaladığını duyurdu

Williams, dünyanın önde gelen pil üreticilerinden biri olan Duracell ile, 2022 araçlarının renk düzenini etkileyebilecek yeni bir ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu.

Williams, Duracell ile uzun vadeli bir anlaşma imzaladığını duyurdu
Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Yaren Nükur
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Williams, Duracell markasının yeni aracında, takım kıyafetlerinde ve Alex Albon ile Nicholas Latifi'nin tulumlarında belirgin bir şekilde yer alacağını söyledi. Şimdi 2022 aracının tasarımında Duracell’in ikonik bakır renginin yer alıp almayacağı da merak konusu.

Duracell ve Williams, mayıs ayında Miami Grand Prix'sinden başlayarak, büyük bir televizyon reklamı, e-spor ve birden fazla Grand Prix dahil olmak üzere çeşitli yüksek profilli pazarlama girişimlerinde iş birliği yapacak.

Duracell'in Williams Takımı ile olan ortaklığı, Dorilton Capital'in 2020'de Williams takımını satın almasından bu yana ilk büyük ve takım için yeni bir ticari dönemin başlangıcını işaret eden bir anlaşma.

Williams Racing'in takım patronu ve CEO'su Jost Capito bu anlaşma hakkında, "Williams ve Duracell arasındaki bu ortaklıktan gurur duyuyorum ve bize duydukları güven için minnettarım."

"Takma adım son 30 yıldır Duracell olduğundan - çünkü asla enerjim bitmez, aracımızın yanında isimlerinin olması benim için kişisel bir önem taşıyor. Ortak çalışmamızı dört gözle bekliyorum.” dedi.

 

Williams takımının reklam direktörü James Bower anlaşma hakkında, “Duracell gibi dünya çapında tanınan bir markayla çalışmaktan gurur duyuyoruz.”

“Bu Williams için önemli bir gün; Anlaşmamız, ticari yönümüzün ve özellikle Kuzey Amerika'da sporumuzun büyümesini geliştirirken ekibin 2021'de ortaya koyduğu tüm sıkı çalışmanın bir kanıtıdır.” dedi.

Duracell pazarlama direktörü ve başkanı Ramon Velutini ise, “Williams Racing ile ortak olmaktan memnunuz ve takımın yeniden sıralamada yükselmesini görmek için sabırsızlanıyoruz."

"Ortak performans tutkumuz, kazanmaya odaklanmamız ve mühendislikte mükemmelliğe olan bağlılığımız, Williams ekibiyle çalışmayı markamız için doğal bir uyum haline getirdi.”

“Duracell gibi Williams da "yeterince iyinin" asla yeterli olmadığını anlıyor. Yarışlarda kritik ekipmanlarına güç sağlamak için en son teknolojimizi kullanacakları için çok heyecanlıyım.” diyerek görüşlerini ifade etti.

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