Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Yarış:
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
84 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Williams, Dorilton’ın risk alan zihniyetinden fayda sağlayacak

paylaşım
yorumlar
Williams, Dorilton’ın risk alan zihniyetinden fayda sağlayacak
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Williams’ın geçici takım patronu Simon Roberts, Dorilton Capital’in finansal piyasalarda risk alan rekabetçi zihniyetinden fayda sağlayabileceklerini söyledi.

Roberts, Doriton’ın risk alma anlayışının, rekabetçiliğini geliştirmeye çalışan takıma strateji ve diğer alanlarda uygulanabileceğini söyledi.

Mayıs ayında genel müdür olarak takıma katılan Roberts, Williams ailesinin ayrılışının ardından geçici takım patronluğuna getirildi. Daha önce uzun yıllar McLaren’da görev alan Roberts, Force India’da da yer almıştı.

Takımın yeni sahipleri hakkında konuşan Roberts, “Birkaç haftadır fabrikadalar.”

“Onlarla oldukça zaman geçirdim. Ve her şeyi gözden geçiriyoruz, yaptıklarımızla gerçekten ilgileniyorlar. Bu, onlar için oldukça yeni bir şey ve bu harika.”

“Finans dünyasındaki rekabetçilik konusunda onlarla konuşana kadar fark etmediğim pek çok benzerlik var, ki bunu anlayamıyorum!”

“Ancak düşünce konusunda pek çok aktarım var ve strateji, risk gibi F1’de harika olduğumuzu düşündüğümüz şeyler hakkında onların da oldukça bilgisi var. Yani burada oldukça fazla sinerji var.” ifadelerini kullandı.

İlgili haberler:

Dorilton’ın spor hakkındaki bilgisi sorulduğunda Roberts, “F1 takımlarını her türden insan satın alıp satıyor, bunun da bir başka yaklaşım olduğunu düşünüyorum.”

“Sahip oldukları diğer şirketlere bakarsanız, bir şirket portföyleri var, çok başarılılar ve hepsi uzun vadeli projeler. Ve bizimle bu şekilde konuşuyorlar, bizden bunu bekliyorlar.”

“Bize yardım etmek, destek vermek ve rehberlik etmek için buradalar. Ancak takımı bizim yönetmemizi istediler, nasıl yapacağımızı bildiğimiz şeyi yapmamızı istiyorlar. Harika yarış araçları tasarlamayı biliyoruz, harika yarış araçlarını nasıl yarıştıracağımızı biliyoruz. Bu konudaki bazı şeylerde çokça yardım ve destek alabiliriz. Ve her şeyin çok iyi şekilde bir araya geldiği yer de burası.” dedi.

Simon Roberts, Williams Racing F1 Managing Director

Simon Roberts, Williams Racing F1 Managing Director

Fotoğraf: Williams

George Russell, Williams FW43, in the pit lane

George Russell, Williams FW43, in the pit lane

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Roberts, takımın ileriye nasıl götürüleceğine karar verme sürecinin daha yeni başladığını söyledi.

“Henüz erken. Ne yapmamız gerektiğine ve bunları sıraya sokmaya bakıyoruz. Yakında bütçe sınırı gelecek, bu yüzden dikkatli olmalıyız. Açıkçası, bütçe sınırının altında çalışıyoruz. Bundan dolayı diğer takımlara göre biraz daha esnekliğe sahibiz. Ancak doğru şeyleri yapmak istiyoruz.”

“Ve bunun uzun vadeli olması hakkında gayet ciddi şekilde konuşuyorlar, bu hızlı bir çözüm değil. Bugün gelip sihirli bir değnek sallamayacaklar. Bizimle çalışmaya ve yapılacak doğru şeylerin ne olduğu belirlemeye çok istekliler. Şu anda her şey için erken, şimdilik ilk planları gerçekleştiriyoruz.”

“Herkes, olmamız gereken yere geri dönmemizi istiyor, ki bunu söylemek kolay ancak açıkçası zorlu. Ancak etrafa baktığımda, yanlış olan tek bir şey bile görmüyorum.”

“Elimizde sihirli değnek yok. Her konuda ayrıntılı olarak çalışmanız gerek.”

Türkiye GP biletlerini Motorsport Tickets üzerinden satın alabilirsiniz >>

Ferrari, Rusya’ya küçük güncellemeler getirmeyi planlıyor

Önceki haber

Ferrari, Rusya’ya küçük güncellemeler getirmeyi planlıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Vettel: "Ters gridli yarış fikri tamamen yanlış"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Ters gridli yarış fikri tamamen yanlış"

McLaren'ın erken pilot değişikliği planı yok
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren'ın erken pilot değişikliği planı yok

Sainz, Ferrari'nin kendisi hakkında yaptığı analize şaşırmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, Ferrari'nin kendisi hakkında yaptığı analize şaşırmış

Ferrari, Rusya’ya küçük güncellemeler getirmeyi planlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Rusya’ya küçük güncellemeler getirmeyi planlıyor

Magnussen: "Ferrari'de yarışmak isterdim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Magnussen: "Ferrari'de yarışmak isterdim"

18-20 Eylül Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

18-20 Eylül Yarış Programı

Le Mans 24 Saat: Toyota, ikinci antrenmanda da zirvede
Le Mans Le Mans / Antrenman raporu

Le Mans 24 Saat: Toyota, ikinci antrenmanda da zirvede

Ricciardo, “iyi çocuk” Piastri’den etkilenmiş
FIA F3 FIA F3 / Son dakika

Ricciardo, “iyi çocuk” Piastri’den etkilenmiş

Son Haberler

Williams, Dorilton’ın risk alan zihniyetinden fayda sağlayacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Williams, Dorilton’ın risk alan zihniyetinden fayda sağlayacak

Ferrari, Rusya’ya küçük güncellemeler getirmeyi planlıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Rusya’ya küçük güncellemeler getirmeyi planlıyor

Ricciardo, “iyi çocuk” Piastri’den etkilenmiş
F3 FIA F3 / Son dakika

Ricciardo, “iyi çocuk” Piastri’den etkilenmiş

McLaren'ın erken pilot değişikliği planı yok
F1 Formula 1 / Son dakika

McLaren'ın erken pilot değişikliği planı yok

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, Rusya’ya küçük güncellemeler getirmeyi planlıyor

1s
2
Formula 1

Vettel: "Ters gridli yarış fikri tamamen yanlış"

3
GENEL

18-20 Eylül Yarış Programı

1s
4
Formula 1

Williams, Dorilton’ın risk alan zihniyetinden fayda sağlayacak

44dk
5
Formula 1

McLaren'ın erken pilot değişikliği planı yok

3s

Son Haberler

Williams, Dorilton’ın risk alan zihniyetinden fayda sağlayacak
F1

Williams, Dorilton’ın risk alan zihniyetinden fayda sağlayacak

Ferrari, Rusya’ya küçük güncellemeler getirmeyi planlıyor
F1

Ferrari, Rusya’ya küçük güncellemeler getirmeyi planlıyor

Ricciardo, “iyi çocuk” Piastri’den etkilenmiş
F3

Ricciardo, “iyi çocuk” Piastri’den etkilenmiş

McLaren'ın erken pilot değişikliği planı yok
F1

McLaren'ın erken pilot değişikliği planı yok

Vettel: "Ters gridli yarış fikri tamamen yanlış"
F1

Vettel: "Ters gridli yarış fikri tamamen yanlış"

Son Videolar

2020 Toskana GP pilot performans puanları 15:09
Formula 1

2020 Toskana GP pilot performans puanları

Valtteri Bottas: r/Formula1 Ask Me Anything 14:26
Formula 1

Valtteri Bottas: r/Formula1 Ask Me Anything

James Allison: r/Formula1 Ask Me Anything 15:23
Formula 1

James Allison: r/Formula1 Ask Me Anything

Mugello güvenlik aracı sonrası kazası açıklandı 06:31
Formula 1

Mugello güvenlik aracı sonrası kazası açıklandı

2020 Toskana GP yarış değerlendirmesi 07:31
Formula 1

2020 Toskana GP yarış değerlendirmesi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.