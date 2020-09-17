Williams, Dorilton’ın risk alan zihniyetinden fayda sağlayacak

Roberts, Doriton’ın risk alma anlayışının, rekabetçiliğini geliştirmeye çalışan takıma strateji ve diğer alanlarda uygulanabileceğini söyledi.

Mayıs ayında genel müdür olarak takıma katılan Roberts, Williams ailesinin ayrılışının ardından geçici takım patronluğuna getirildi. Daha önce uzun yıllar McLaren’da görev alan Roberts, Force India’da da yer almıştı.

Takımın yeni sahipleri hakkında konuşan Roberts, “Birkaç haftadır fabrikadalar.”

“Onlarla oldukça zaman geçirdim. Ve her şeyi gözden geçiriyoruz, yaptıklarımızla gerçekten ilgileniyorlar. Bu, onlar için oldukça yeni bir şey ve bu harika.”

“Finans dünyasındaki rekabetçilik konusunda onlarla konuşana kadar fark etmediğim pek çok benzerlik var, ki bunu anlayamıyorum!”

“Ancak düşünce konusunda pek çok aktarım var ve strateji, risk gibi F1’de harika olduğumuzu düşündüğümüz şeyler hakkında onların da oldukça bilgisi var. Yani burada oldukça fazla sinerji var.” ifadelerini kullandı.

Dorilton’ın spor hakkındaki bilgisi sorulduğunda Roberts, “F1 takımlarını her türden insan satın alıp satıyor, bunun da bir başka yaklaşım olduğunu düşünüyorum.”

“Sahip oldukları diğer şirketlere bakarsanız, bir şirket portföyleri var, çok başarılılar ve hepsi uzun vadeli projeler. Ve bizimle bu şekilde konuşuyorlar, bizden bunu bekliyorlar.”

“Bize yardım etmek, destek vermek ve rehberlik etmek için buradalar. Ancak takımı bizim yönetmemizi istediler, nasıl yapacağımızı bildiğimiz şeyi yapmamızı istiyorlar. Harika yarış araçları tasarlamayı biliyoruz, harika yarış araçlarını nasıl yarıştıracağımızı biliyoruz. Bu konudaki bazı şeylerde çokça yardım ve destek alabiliriz. Ve her şeyin çok iyi şekilde bir araya geldiği yer de burası.” dedi.

Simon Roberts, Williams Racing F1 Managing Director Fotoğraf: Williams George Russell, Williams FW43, in the pit lane Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Roberts, takımın ileriye nasıl götürüleceğine karar verme sürecinin daha yeni başladığını söyledi.

“Henüz erken. Ne yapmamız gerektiğine ve bunları sıraya sokmaya bakıyoruz. Yakında bütçe sınırı gelecek, bu yüzden dikkatli olmalıyız. Açıkçası, bütçe sınırının altında çalışıyoruz. Bundan dolayı diğer takımlara göre biraz daha esnekliğe sahibiz. Ancak doğru şeyleri yapmak istiyoruz.”

“Ve bunun uzun vadeli olması hakkında gayet ciddi şekilde konuşuyorlar, bu hızlı bir çözüm değil. Bugün gelip sihirli bir değnek sallamayacaklar. Bizimle çalışmaya ve yapılacak doğru şeylerin ne olduğu belirlemeye çok istekliler. Şu anda her şey için erken, şimdilik ilk planları gerçekleştiriyoruz.”

“Herkes, olmamız gereken yere geri dönmemizi istiyor, ki bunu söylemek kolay ancak açıkçası zorlu. Ancak etrafa baktığımda, yanlış olan tek bir şey bile görmüyorum.”

“Elimizde sihirli değnek yok. Her konuda ayrıntılı olarak çalışmanız gerek.”