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Williams, direksiyon arızasına geçici bir çözüm getirdi

Williams, Logan Sargeant'ın Bahreyn'de geriye düşmesine neden olan direksiyon sorununun ardından Suudi Arabistan'a "geçici bir çözümle" geldi.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Logan Sargeant, Williams FW46

Logan Sargeant, Williams FW46

Sam Bloxham / Motorsport Images

Sargeant geçtiğimiz hafta sonu Sakhir'de fren dengesinin beklenmedik şekilde hareket etmesinin ardından pist dışına savrulmuştu.

Williams daha sonra sorunun, fren dengesinin istenmeyen şekilde değişmesinden kaynaklandığını açıkladı.

Takım patronu James Vowles, Motorsport.com'a şunları söyledi: "Ön tarafa doğru istenmeyen bir fren dengesi hareketimiz var, bu yüzden pist dışına çıktı. Fren dengesi onun istediği yere yakın bir yerde hareket etmedi."

Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde konuşan Sargeant, sorunun direksiyondaki bir 'elektronik sorunundan' kaynaklandığını söyledi.

"Burada kısa vadeli bir düzeltme var ve Melbourne'de kalıcı bir düzeltme gelecek."

Logan Sargeant, Williams FW46 in the pit lane

Logan Sargeant, Williams FW46 in the pit lane

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sargeant, sorunun aslında ilk olarak Bahreyn'deki sıralama turlarında ortaya çıktığını açıkladı.

Yarıştaki sorunla ilgili olarak "Birdenbire ortaya çıkmadı. Sıralama turlarının ikinci bölümünde de aynı sorunu yaşadık ama aynı ölçüde değildi.

"Açıkçası sorunu çözdüğümüzü düşünmüştük fakat çözemedik."

"Yine de bu hafta sonu için kesin olarak çözüldü." dedi.

Williams bu yıl direksiyon simidi tasarımını değiştirdi ve elektronik gösterge panelini direksiyona taşıdı.

Sargeant, değişikliklerin sorunun ortaya çıkmasına katkıda bulunduğunu kabul etti.

"Bu oldukça farklı bir direksiyon."

"Eskisini kullanmakla yenisini ilk kez kullanmak arasında görsel olarak çok fark var."

"Direksiyonun ellerinizdeki hissi, virajlardaki hissi, dönüş şekli çok farklı. Adaptasyon biraz zaman alıyor."

"Fakat bence bu kesinlikle doğru yön. Geçen yıl VSC, güvenlik aracı, delta zamanlarını takip etme ve bunun gibi şeylerde zorlanıyorduk."

"Sadece gösterge panelini görebilmekle kazanılabilecek ya da kaybedilebilecek çok şey var. Bu yüzden çok büyük bir gelişme olduğunu düşünüyorum."

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