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Formula 1 / Son dakika

Williams, değişikliklerin karşılığını 2020'de almayı bekliyor

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Williams, değişikliklerin karşılığını 2020'de almayı bekliyor
Ekleyen:
, Editör
5 Oca 2020 08:31

Claire Williams, son iki yılda yaptıkları değişikliklerin karşılığını 2020 yılında almayı beklediklerini söyledi.

2014 yılında başlayan turbo motorlar dönemiyle birlikte çıkışa geçen Williams, arka arkaya iki yıl şampiyona üçüncüsü olmuştu.

Ancak sonrasında takım giderek gerilemeye başladı ve 2018'de şampiyona sonunculuğuna kadar düştü.

Daha da kötüsü olamayacağı düşünülüyordu, ancak Williams 2019'da daha da kötü bir performansla sadece bir puan alıp açık şekilde son sırada yer aldı.

Bu iki yıllık süreçte takım yapısında pek çok değişiklik yapıldı ve 2020 aracına çok erken odaklanıldı.

Claire Williams, yaptıkları bu çalışmaların meyvelerini, 2020'de almayı beklediğini söyledi.

"2018 ve 2019 bizim için iki zorlu yıl oldu. Zamana ihtiyacımız var çünkü son 14 aylık süreçte, takım içerisinde çok önemli değişiklikler yaptık. Şimdi bunun meyvelerini almaya başlayacağız."

"FW43 üzerindeki çalışmalar devam ediyor ve fabrikadaki herkes, iyi bir araç ortaya koyabilmek için çok çabalıyor."

Williams, mevcut pilotları George Russell ile Nicholas Latifi'ye de güveniyor.

"İki iyi pilotumuz var ve hedefimiz onlara iyi bir araç vermek. Nicholas bu yıl takıma katılıyor ancak bizimle geçen yıl çalıştı ve takımı tanıyor. Çabuk öğreniyor ve hemen performansını yükseltiyor. İkisinin de neler yapabileceğini biliyoruz."

"Takım başarılı olamazsa, sürücülerin kişilikleri genelde olduğundan daha önemli bir rol oynar."

"George ve Nicholas, Williams'ın aradığı karaktere sahipler. Takımı geliştirme konusunda çok önemli bir rol oynuyorlar. Onları motive edip ilham veriyorlar."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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Avustralya GP

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