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Formula 1 / Son dakika

Williams da FIA'nın Racing Point kararına yaptığı itirazı geri çekti!

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Williams da FIA'nın Racing Point kararına yaptığı itirazı geri çekti!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Ağu 2020 09:18

McLaren'ın ardından Williams da FIA'nın Racing Point kararına itiraz etmeyeceğini açıkladı.

Geçen hafta Racing Point'in 2020 arka fren kanallarının Mercedes'in 2019 arka fren kanallarının büyük ölçüde aynısı olduğu, bu yüzden takımın 15 puanının silineceği ve 400.000 Euro para cezası ödeyeceği açıklanmıştı. 

Buna karşı Racing Point'in aynı fren kanalı tasarımıyla yarışmaya devam edebileceğinin bildirilmesi, rakip takımlar tarafından eleştirildi.

Williams'a ek olarak McLaren, Renault ve Ferrari, FIA'nın kararına itiraz etme niyetini doğruladılar ve itirazı resmileştirmeleri için 96 saatleri vardı.

Racing Point de ayrıca, ismini temize çıkarmak ve verilen yaptırımla savaşmak için karara itiraz etmeyi planlıyordu.

Hem Ferrari hem de Renault, Salı akşamı itirazlarını devam ettireceklerini açıkladılar, ancak McLaren temyiz başvurusunu geri çekmeyi tercih etti.

Williams da artık temyiz başvurusunda bulunmayacağını doğruladı.

Takımdan yapılan açıklamada "Dikkatli incelemeden sonra Williams resmi temyiz başvurusunda bulunmamayı seçti." denildi.

Williams, FIA'nın 2021 için araç kopyalama ile ilgili durumu çözeceklerini açıklamalarından ötürü kararı temyize götürmeyeceklerini açıkladı.

FIA, Racing Point olayının ardından araç kopyalama ile ilgili kuralları sıkılaştıracağını ve 2021 sezonu için kurallarda önemli değişiklikler olacağını açıklamıştı.

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Seri Formula 1
Takımlar Williams
Editör Luke Smith

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