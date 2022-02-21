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Formula 1 / Barselona Şubat Testi Haberler

Williams da Barselona test programını açıkladı

Aston Martin ve Haas'tan sonra Williams da 2022 Barselona test programını açıkladı.

Williams da Barselona test programını açıkladı
Mark Bremer
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Kısa bir kış arasının ardından Formula 1, bu hafta yeni dönemle beraber devam edecek. Kırk yıldır ilk kez araçlar yer etkisi prensibine göre hazırlandı ve bu da, teoriye göre yarışları daha çekici hale getirip, daha fazla mücadeleye izin vermeli. Bunun için ilk test çarşamba günü Barselona'da gerçekleştirilecek.

Williams bu kapsamda Barselona testiyle ilgili programını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre yeni FW44'ü ilk Nicholas Latifi kullanacak. Kanadalı pilot, çarşamba sabahı direksiyona geçerken, öğleden sonra koltuğu Alex Albon'a bırakacak.

Perşembe günü sabah Albon, öğleden sonra ise Latifi'nin sürüş yapması planlanıyor.

Cuma günü ikili bir kez daha yer değiştirecek ve sabah Latifi, öğleden sonra ise Albon sürüş yapacak. Böylelikle iki sürücü de 1.5 gün sürüş yapmış olacak.

Williams son yıllarda sezon öncesi testlerinde test pilotlarını veya yedek pilotlarını kullanıyordu. Fakat bu yıl böyle bir yol izlemediler.

Williams'ın araç performans şefi Dave Robson, "Barcelona'ya yeni aracı daha iyi anlamak ve bu sezon yarışacağımız pistler için onu nasıl daha iyi hale getirebileceğimizi öğrenmek amacıyla gidiyoruz."

"Ayrıca yeni aerodinamik paketin olanaklarını keşfedeceğiz. Böylece rüzgar tünelinden elde ettiğimiz verilerle, pist üstündeki verileri doğrulamayı umuyoruz." dedi.

Williams, geçen hafta Silverstone'da zaten bir çekim günü düzenlemişti. 

FW44'ün araç üstü görüntüsü:

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