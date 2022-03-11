Williams cuma gününü erken kapattı

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Williams pilotu Nicholas Latifi, Bahreyn'de gerçekleştirilen testin ikinci gününde FW44'ün direksiyonuna geçmişti.

Fakat henüz araçla 12. turunda arka frenlerinden alevler çıkmaya başladı. Kanadalı sürücü durmak yerine yola devam etti ve bir süre sonra bu yangın büyüyerek sol arka süspansiyonu eritti.

Latifi spin attı ve bunun üzerine aracın arkası komple alev aldı. Bu yangın, sol arka lastiği de patlattı.

Williams, sorunun ve hasarın göründüğü kadar büyük olmadığını açıklasa da, öğleden sonra yapılan ikinci duyuruda günün geri kalan kısmında piste çıkmayacakları doğrulandı.

Takımdan yapılan açıklamada şöyle denildi: "FW44 üzerindeki onarımlar devam ediyor. Bugünkü seansın geri kalanında yer almayacağız. Fakat yarın yapılacak son test günü için piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Latifi, takımın fren sorununa neyin neden olduğunu hâlâ araştırdığını açıkladı. Fakat yangın nedeniyle fiziksel inceleme yapmanın zor olduğunu belirtti.

Latifi, "Aracı mümkün olduğunca az fren yapıp, hızımı koruyarak geri getirmeye çalıştım, çünkü durduğunuz takdirde yangın daha da kötüye gidecekti."

"Sanırım süspansiyon, bir kısmında erime olduğu için kırıldı. Bu, spin atmama neden oldu ve aracı geri getiremedim. Gerisini zaten TV'de gördünüz." dedi.

Nicholas Latifi, Williams FW44, stops with a rear brake fire Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images