Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Isola, yeni lastiklerin daha farklı bir sürüş stili gerektirdiğini düşünüyor Sonraki / Red Bull: "Mercedes'in sidepodları ekstrem ancak kurallara uygun"
Formula 1 / Bahreyn Mart Testi Haberler

Williams cuma gününü erken kapattı

Williams, frenlerle ilgili bir sorunun aracın arka süspansiyonunu eriten bir yangına yol açmasının ardından, Cuma gününü erken kapatmak zorunda kaldı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Williams cuma gününü erken kapattı
Haberi dinle

Williams pilotu Nicholas Latifi, Bahreyn'de gerçekleştirilen testin ikinci gününde FW44'ün direksiyonuna geçmişti.

Fakat henüz araçla 12. turunda arka frenlerinden alevler çıkmaya başladı. Kanadalı sürücü durmak yerine yola devam etti ve bir süre sonra bu yangın büyüyerek sol arka süspansiyonu eritti.

Latifi spin attı ve bunun üzerine aracın arkası komple alev aldı. Bu yangın, sol arka lastiği de patlattı.

Williams, sorunun ve hasarın göründüğü kadar büyük olmadığını açıklasa da, öğleden sonra yapılan ikinci duyuruda günün geri kalan kısmında piste çıkmayacakları doğrulandı.

Takımdan yapılan açıklamada şöyle denildi: "FW44 üzerindeki onarımlar devam ediyor. Bugünkü seansın geri kalanında yer almayacağız. Fakat yarın yapılacak son test günü için piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Latifi, takımın fren sorununa neyin neden olduğunu hâlâ araştırdığını açıkladı. Fakat yangın nedeniyle fiziksel inceleme yapmanın zor olduğunu belirtti.

Latifi, "Aracı mümkün olduğunca az fren yapıp, hızımı koruyarak geri getirmeye çalıştım, çünkü durduğunuz takdirde yangın daha da kötüye gidecekti."

"Sanırım süspansiyon, bir kısmında erime olduğu için kırıldı. Bu, spin atmama neden oldu ve aracı geri getiremedim. Gerisini zaten TV'de gördünüz." dedi.

Nicholas Latifi, Williams FW44, stops with a rear brake fire

Nicholas Latifi, Williams FW44, stops with a rear brake fire

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Isola, yeni lastiklerin daha farklı bir sürüş stili gerektirdiğini düşünüyor
Önceki haber

Isola, yeni lastiklerin daha farklı bir sürüş stili gerektirdiğini düşünüyor
Sonraki haber

Red Bull: "Mercedes'in sidepodları ekstrem ancak kurallara uygun"

Red Bull: "Mercedes'in sidepodları ekstrem ancak kurallara uygun"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
2022 Bahreyn testi 2. gün: Sainz ve Ferrari lider! Bahreyn Mart Testi
Formula 1

2022 Bahreyn testi 2. gün: Sainz ve Ferrari lider!

Bottas: "Daha önce karşılaşmadığımız sorunlar yaşadık" Bahreyn Mart Testi
Formula 1

Bottas: "Daha önce karşılaşmadığımız sorunlar yaşadık"

Sainz: "Getirdiğimiz güncellemeler büyük oranda işe yarıyor" Bahreyn Mart Testi
Formula 1

Sainz: "Getirdiğimiz güncellemeler büyük oranda işe yarıyor"

Son Haberler

2022 Bahreyn testi 2. gün: Sainz ve Ferrari lider!
Formula 1 Formula 1

2022 Bahreyn testi 2. gün: Sainz ve Ferrari lider!

Bottas: "Daha önce karşılaşmadığımız sorunlar yaşadık"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Daha önce karşılaşmadığımız sorunlar yaşadık"

Red Bull, yeni güncellemeler öncesinde veri toplamaya devam ediyor
Formula 1 Formula 1

Red Bull, yeni güncellemeler öncesinde veri toplamaya devam ediyor

Sainz: "Getirdiğimiz güncellemeler büyük oranda işe yarıyor"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Getirdiğimiz güncellemeler büyük oranda işe yarıyor"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.