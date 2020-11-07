Williams, COVID-19 vakalarının ardından Türkiye'ye farklı çalışanlarla gidiyor

Tüm Formula 1 ekipleri, pandemi nedeniyle FIA protokollerinin bir parçası olarak normalden daha az personelle yarışa gidiyor.

Her ekip üyesinin etkinliklere katılırken bir testten geçmesi ve sonuçlarının negatif çıkması gerekiyor. Eğer virüse yakalanan isimler varsa de yerlerine başka isimler geçiyor.

Williams, Portimao ve Imola yarışlarında bir dizi çalışanda COVID-19 tespit edildiğini ve önümüzdeki hafta sonu yapılacak Türkiye Grand Prix'sinde birkaç personelin yerini başka isimlerin alacağını doğruladı.

Williams, "Williams, Portekiz ve Emilia Romagna Grand Prix'sinde bir dizi pozitif COVİD-19 vakasına sahip olduğunu doğruluyor."

“Herhangi bir ismin kişisel bilgilerini ayrıntılı olarak açıklamayacak olsak da, tüm sürecin FIA COVİD-19 yönergelerine uygun şekilde yönetildiğini, FIA ile birlikte çalışıldığını ve önceliğimizin çalışanlarımızın güvenliği olduğunu doğrulayabiliriz." denildi.

Padok personeli, F1 etkinliklerine katılırken her beş günde bir COVID-19 testine giriyor ve piste vardıklarında da yine bir başka teste tabi tutuluyorlar.

FIA ve F1'in en son raporunda, 30 Ekim ve 5 Kasım tarihleri arasında tamamlanan 1.781 testten sekizinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.