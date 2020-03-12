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Formula 1 / Son dakika

Williams, coronavirüs nedeniyle maddi kayıp yaşamaktan korkuyor

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Williams, coronavirüs nedeniyle maddi kayıp yaşamaktan korkuyor
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
12 Mar 2020 07:44

Williams takım patronu vekili Claire Williams, 2020 Formula 1 sezonunda coronavirüs nedeniyle yarışların iptal olması, dolayısıyla ödül gelirlerinin düşmesinden endişe duyuyor.

Formula 1'de yarışlar iptal edilirse, doğal olarak yarış organizatörlerinden alınan paralar da geri verilecek. Bu da doğal olarak Formula 1 gelirlerinin düşmesine, takımlara daha az para dağıtılmasına neden olacak.

Williams, önceliklerinin "işi korumak" olduğunu ve yarış kayıplarının kendileri için ne manaya geleceğini henüz bilmediklerini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Williams, "Açıkçası F1 ve her sorumlu sektördeki insanlar gibi, durumu çok yakından takip etmek zorundayız. Williams'ta bir yürütme kurulumuz var."

"Birkaç aydır sorumlu bir şekilde davranıyor ve Williams'taki herkesi korumaya çalışıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün yönlendirmelerine göre yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Şu anda yapabileceğimiz tek şey bu."

"Williams'ta henüz bir vaka ortaya çıkmadı. Ancak işimizi korumamız lazım. Uzaktan çalışma için farklı yollar deniyoruz."

"Her takım için ana konu üretim çünkü parçaları evden üretebilirsiniz. Bu yüzden fabrikayı kapatmak zorunda kalırsak, inanılmaz zor olacak."

"Ayrıca yarışlara gidemezsek, ödül gelirlerinin ne olacağını da düşünüyoruz. Öyle bir durumda ödül geliri düşecekse, bunu yönetmek ne kadar zor olur?  Şu anda böyle bir durum olmamasını umuyoruz. Ve açıkçası böyle bir durum olması halinde sigorta ile bu durumu konuşuyoruz. Kontrolü kolay bir durum değil. Şu anda sigorta konusunda da görüşmeler devam ediyor." dedi.

Takımlar yarışlara gitmezse daha az para harcayacak olsa da, Williams bazı giderlerin sabit olduğunu söyledi.

Williams, "Maaşları ödemeniz gerekiyor. Takımların çoğunda, maaş ödemeleri aylık giderlerde en büyük paya sahip." dedi.

Williams, F1 ve FIA'nın mevcut şartlarda yapabildikleri “en iyi işi” yaptığını da söyledi.

“Bence bu inanılmaz zor bir durum. Sanırım hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursanız olun, üstesinden gelmek inanılmaz zor. Bence sorumlu bir şekilde hareket etmek ve gerekenleri yapmak için ellerinden gelenin en iyisini yaptılar."

“Bunu ilgili makamlarla yakın işbirliği içinde yönetiyorlar ve günün sonunda, burada son çağrıyı yapmanın Avustralya Hükümetine bağlı olduğuna inanıyorum."

"Zaten son çağrı gerçekleşti ve burada yarışıyoruz. Bildiğim kadarıyla F1'de Coronavirüs vakası yok. Bu nedenle, kelimenin tam anlamıyla saat başı duruma bakıyoruz."

Williams, son haftalarda ekiplerin koronavirüs ve olası sonuçları tarafından "tüketildiğini" söyledi.

“Tabii ki, herkesin ne yapması gerektiğini ve yapmaması gerektiğini bilmesini sağlamak bizim sorumluluğumuz ve görevimiz."

"Ellerimizi daha fazla yıkamalı, insanlarla daha az temas etmeliyiz, kendimizi güvene almalıyız ve herhangi bir semptom yaşarsak bunlara uygun davranacağımızdan emin olmalıyız. Bunu yapmaları konusunda tüm personelimize gerekli desteği veriyoruz."

"Geride kalan birkaç hafta boyunca hemen hemen griddeki tüm takımları tüketen son derece büyük bir işti ve şimdi buradayız. Sadece yarışmaya devam ederken tüm personelimizi olabildiğince güvende tutmaya çalışıyoruz."

"Şimdi yapabileceğimiz tek şey bu. Şu ana kadar vaka yok, ama işimizi personelimizi emin olmalıyız. Bu farklı şekillerde olabilir."

- by Adam Cooper

 

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