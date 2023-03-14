Williams, COO pozisyonu için Frederic Brousseau ile anlaştı

Haberi dinle

Frederic, kariyerine 1997 yılında Pratt & Whitney Canada fabrikasında başladı ve doğrudan uluslararası kaynak sağlama proje girişimleri de dahil olmak üzere çeşitli operasyonel ve yönetim rollerinde ilerledi. Brousseau ayrıca şirketin Mirabel Havacılık ve Uzay Merkezi'nin Genel Müdürü olarak tesisin açılışına ve Airbus A220 ticari jet uçağına güç veren motorlar için son teknoloji üretim hattına rehberlik etti.

Frederic, Pratt & Whitney'deki görev süresi boyunca bir dizi yönetici rolü üstlendikten sonra, Nisan 2022'de P&W'de Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığına atandı. Bu görevde, şirketin Kanada, Polonya, Fas ve Çin'deki 12 tesisi kapsayan dünya çapındaki operasyonlarını yönetti ve ayrıca şirketin dünya çapındaki tedarik zincirine, kaynak bulma stratejisine ve yeni sanayileşme programına liderlik etti. Tesislerinin ve tedarik zincirinin operasyonel rekabetçiliğini sağlamaya odaklanarak operasyonel stratejinin geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumluydu.

Frederic, P&W'de geçirdiği süre boyunca çalışan sağlığı ve güvenliği, çevresel olarak sürdürülebilir üretim felsefeleri ve uygulamaları ve çeşitli çok kültürlü ve disiplinler arası ortamlarda yetenek geliştirme alanlarında da liderlik rolü oynadı.

Yeniden yapılanma sürecinde olan Williams Racing, F1 takım patronu olarak James Vowles'u göreve getirmesinin ardından böylece şirketin genel olarak yönetimini Frederic Brousseau'a emanet etmiş oldu.

Williams Racing Yönetim Kurulu Başkanı Matthew Savage, "Williams Racing'in dönüşümüne yardımcı olabilecek enerjik ve deneyimli bir lider olarak Frederic'i aramıza kattığımız için çok heyecanlıyız. Kariyerine atölyede çalışarak başladı ve en son görevi, dünya çapında birden fazla üretim tesisi ve 10.000'den fazla çalışanı olan bir operasyon da dahil olmak üzere dünya çapındaki havacılık ve uzay operasyonlarıyla ilgiliydi. Williams Racing'deki yolculuğumuza önemli ölçüde katkıda bulunmasını bekliyorum." dedi.

Williams Racing'in Operasyon Direktörü olarak atanan Frederic Brousseau, "Yepyeni bir yolculuğa çıkmaktan ve hayallerinizi gerçekleştirmek için çalışmaktan daha iyi bir duygu olamaz. Sezona heyecan verici bir başlangıç yaptık. Böyle bir Formula 1 mirasına sahip bir takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Başlamak ve Williams Racing'deki herkesle birlikte organizasyonun geleceğini inşa etmeye katkıda bulunmak için sabırsızlanıyorum." dedi.