Williams, Colapinto'yu 2025 F1 gridinde görmek istiyor ve Sauber ile görüşmeye açık

Williams takım müdürü James Vowles, Franco Colapinto'ya kalıcı bir Formula 1 koltuğu bulmak için Audi ile çalışmayı düşünürken “iyi pilotların yarışmasına izin vermeniz gerektiğine” inanıyor.

Arjantinli pilot yıla F2'de başladı ancak son dokuz F1 yarışında, geçen sezonki formunu geliştirmekte zorlanan Logan Sargeant'ın yerine Alex Albon'a partner olarak terfi etti.

Colapinto, İtalya Grand Prix'sindeki ilk yarışında hemen hızını gösterdi ve Bakü antrenmanında kaza yapmasına rağmen toparlanarak Albon'u sıralama turlarında geçti ve Azerbaycan'da sekizinci olarak ilk puanlarını aldı.

Ancak formu etkileyici olsa da, Colapinto'nun Williams'taki kariyeri - en azından gelecek sezon için - çıkmaza girmiş durumda zira yaz tatilinin başında Albon'un 2025 takım arkadaşı olarak açıklanan mevcut Ferrari pilotu Carlos Sainz için kenara çekilecek.

Bir yıl sonra Audi'ye geçecek olan Sauber'de gelecek sezon için boş bir koltuk var ve Motorsport.com'a özel bir röportaj veren Vowles, Colapinto'nun rakip takımda Nico Hulkenberg'in yanında yer almasını sağlayacak görüşmelere açık olduğunda ısrar etti.

Vowles, “İki yarışta Formula 1'de bir yeri hak ettiğini tüm dünyaya gösterdi.”

Franco Colapinto, Williams FW46 Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

“Bu yüzden her zaman iyi sürücülerin yarışmasına izin vermeniz gerektiğine inanan biri oldum. Bu durumda Audi ile çalışmanın bir yolunu bulup bulamayacağımızı göreceğiz. Gelecek yıl için ima ettiğim şey buydu.”

“Bakalım ne olacak, çünkü sürücü kadromuz belli. Bence Williams için hala doğru kadro bu, çünkü büyüyor ve dünya şampiyonası malzemesi haline geliyoruz.”

“Ama Franco'nun başardıklarıyla bir baba gibi inanılmaz gurur duyuyorum ve onun başarılı olmasını istiyorum. Ayrıca Williams'a geri dönmesinin en doğru yolu kariyerini inşa etmesini sağlamaktır. Bu kadar basit.” dedi.

Colapinto'yu aile içinde tutarken serbest bırakmanın mümkün olup olmayacağı konusunda ise Vowles şu yanıtı verdi: “Sözleşmeyle ilgili düzenlemelere girmeyeceğim ama o her zaman aile içinde olacak. Bilmeniz gereken de bu, ancak bu onun başka bir yerde yarışamayacağı anlamına gelmiyor.”