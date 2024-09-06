Williams, Colapinto'ya “bir insanın kaldırabileceğinden daha fazla bilgi” yükledi

Williams Formula 1 takım patronu James Vowles, takımın çaylak pilotu Franco Colapinto'nun İtalya'da sezon ortasında yaptığı çıkıştan etkilendiğini söyledi.

Williams akademi sürücüsü Colapinto, Logan Sargeant'ın yerine Zandvoort ve Monza'dan oluşan yoğun bir ikilinin arasında yarış koltuğuna terfi etti ve 2024 aracıyla sadece tek bir serbest antrenman seansının ardından İtalya Grand Prix'sinde ilk kez yarıştı.

Bu 21 yaşındaki Arjantinli için batmak ya da yüzmek anlamına geliyordu. 2024 sezonunun kalan dokuz yarışı için koltuğu Carlos Sainz'a devretmeden önce kendisine teslim edilmişti.

Ancak Colapinto başarılı oldu ve sıralama turlarındaki hatası onu gridde 18. sıraya geriletti, F2 mezunu hatasız bir yarış çıkararak 12. sırada finiş gördü ve yarışın büyük bir kısmında takım arkadaşı Alex Albon'un temposuna yakın kalmayı başardı.

Vowles Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, “Alex'in birkaç saniye gerisinde bitirdi ve bu fark ilk stintte oluştu, sıralamada iyi bir pozisyon elde edememesine rağmen iyi bir sonuç elde etti.”

“Prosedürel olarak yapması gereken her şeyi doğru yaptı; başlangıçta pozisyon kaybetmedi, pit-stopta iyi bir iş çıkardı.”

“Sıralamadaki hatasına kadar Alex'in onda biri civarındaydı. Herkesin ona yükleyebileceği tek hata buydu ve bu hata olmasaydı, bence ilk yarışında bir puan için mücadele edebilirdi. Bu yüzden yaptığı her şeyden ve kendini geliştirmesinden çok ama çok memnunum.” dedi.

Williams'ın puan kovalamasına yardımcı olması için bir çaylağı görevlendirdiği için eleştirilen Vowles, Colapinto'nun karşısına çıkan büyük zorlukla sakin ve soğukkanlı bir şekilde başa çıktığını görmekten memnun olduğunu söyledi.

"Onun araca geçmesinin sebeplerinden biri, muazzam miktarda baskıyla başa çıkma yeteneğiydi."

"Hızlı sürmek için doğal yeteneğe sahip olmanız gerekse de onu panikleten bir şey yok.

"Ona bir insanın kaldırabileceğinden daha fazla bilgi yükledik ve şimdi sorsanız, bunun kesinlikle fazla olduğunu söyleyecektir. Ancak bu, onu başka bir duruma sokmadı. 'Ben işleri böyle yapıyorum ve bu şekilde en iyi performansı sergiliyorum' şeklinde hareket etti ve bu da onun araçta olmasının sebeplerinden biri." dedi.

Vowles, Colapinto'nun deneyimsizliğinin onun aleyhine işlediğini kabul etti ancak 21 yaşındaki sürücünün sayısız simülatör çalışması ve Silverstone'daki olgun F1 performansını gördüğünde ona güvenmek için yeterince şey gördüğünü belirtti.

“Dönüp dolaşıp geldiğim nokta şu: O insanların fark ettiğinden daha hızlı.”

“Bunu kendiniz görmeniz gerekiyor. Silverstone'da yaptıklarıyla simülatörde yaptıkları bazen birbiriyle örtüşmeyebilir ama bunu gösteren iyi kanıtlar vardı.”

“Ben gençlere yatırım yapmaya inanıyorum. Ben de bir zamanlar mezundum ve birileri bana yatırım yaptı. Ve eğer doğru desteğe sahip doğru bireylere yatırım yaparsanız, onlardan geri alabileceklerinize şaşıracaksınız.” diye açıkladı.

Yeni sürücüsünden puan beklemeye başlamasının ne kadar gerçekçi olduğu sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Bakü'de, Singapur'da ve kalan tüm pistlerde nasıl bir performans sergileyeceği konusunda cesaretlenmek için her türlü neden olduğunu söyleyebilirim. Sıralama turları iyi geçseydi puan alabileceğini düşünüyorum.”

“Biraz da bize bağlı. Aracı doğru hızda geliştirmeliyiz ve puan kazanma bölgesine daha somut bir şekilde girmemize yardımcı olacak daha fazla güncelleme geliyor.”

“Paket arabada olduğunda, şansı kalan tüm yarışlarda artıyor. Ancak soruya daha resmi bir cevap vermek gerekirse, Baku'da hala bir şansı var ama o hafta sonu kusursuz olması gerekiyor ve bu beklentiyi omuzlarına yüklemek fazla olur diye düşünüyorum.”