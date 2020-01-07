Williams, Chadwick ile yeni anlaşma imzaladı

Britanyalı pilot geçen sezon sürücü akademisinin bir parçası olarak İngiliz ekibe katıldı ve simülatör çalışmalarının yanı sıra birkaç Avrupa yarışında takımla birlikte garajdaki yerini aldı.

2020'de pistte ve fabrikadaki çalışmalarına devam edecek olan Chadwick, takımın gelişimine yardımcı olabilmek adına simülatör programını daha da arttıracak.

Yeni anlaşması hakkında konuşan Chadwick, "Simülatörde geçirdiğim zaman çok değerli ve her anından çok keyif aldım. Bu yıl Williams'la çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Claire Williams ise, "Jamie'nin hem takım hem de W Series'de kaydettiği gelişimi ve başarılarını izlemekten son derece keyif aldım."

"Jamie, motor sporlarında kadınların varlığını göstermek adına mükemmel bir iş çıkardı ve yaptığı işe son derece saygı duyuyoruz." dedi.

W Series şampiyonluğunun yanı sıra Chadwick, 2015 Britanya GT GT4 şampiyonluğunu kazanmış ve 2018'de Britanya F3 ile MRF Winter Series'de galibiyet almıştı.

Bu yıl W Series'de yarışmaya devam edecek ve zaten Asya F3 Şampiyonası'nda yer alıyor.