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Formula 1 / Son dakika

Williams, Chadwick ile yeni anlaşma imzaladı

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Williams, Chadwick ile yeni anlaşma imzaladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Oca 2020 10:02

W Series şampiyonu Jamie Chadwick, bu yıl gelişim pilotluğunu yaptığı Williams Formula 1 takımıyla yeni anlaşma imzaladı ve artık simülatörde daha çok vakit geçirecek.

Britanyalı pilot geçen sezon sürücü akademisinin bir parçası olarak İngiliz ekibe katıldı ve simülatör çalışmalarının yanı sıra birkaç Avrupa yarışında takımla birlikte garajdaki yerini aldı.

2020'de pistte ve fabrikadaki çalışmalarına devam edecek olan Chadwick, takımın gelişimine yardımcı olabilmek adına simülatör programını daha da arttıracak.

Yeni anlaşması hakkında konuşan Chadwick, "Simülatörde geçirdiğim zaman çok değerli ve her anından çok keyif aldım. Bu yıl Williams'la çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Claire Williams ise, "Jamie'nin hem takım hem de W Series'de kaydettiği gelişimi ve başarılarını izlemekten son derece keyif aldım."

"Jamie, motor sporlarında kadınların varlığını göstermek adına mükemmel bir iş çıkardı ve yaptığı işe son derece saygı duyuyoruz." dedi.

W Series şampiyonluğunun yanı sıra Chadwick, 2015 Britanya GT GT4 şampiyonluğunu kazanmış ve 2018'de Britanya F3 ile MRF Winter Series'de galibiyet almıştı.

Bu yıl W Series'de yarışmaya devam edecek ve zaten Asya F3 Şampiyonası'nda yer alıyor.

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Fotoğraf: Alexander Trienitz

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Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Jamie Chadwick imza etkinliğinde

Jamie Chadwick imza etkinliğinde
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ROKiT sponsorluğu

ROKiT sponsorluğu
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Catherine Bond Muir, W Series CEO'su

Catherine Bond Muir, W Series CEO'su
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Yarış galibi Megan Gilkes ve Alice Powell

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Yarış galibi Megan Gilkes

Yarış galibi Megan Gilkes
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Yarış galibi Megan Gilkes

Yarış galibi Megan Gilkes
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Yarış galibi Emma Kimilainen
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Jamie Chadwick
Takımlar Williams
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

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