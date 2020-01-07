Williams, Chadwick ile yeni anlaşma imzaladı
W Series şampiyonu Jamie Chadwick, bu yıl gelişim pilotluğunu yaptığı Williams Formula 1 takımıyla yeni anlaşma imzaladı ve artık simülatörde daha çok vakit geçirecek.
Britanyalı pilot geçen sezon sürücü akademisinin bir parçası olarak İngiliz ekibe katıldı ve simülatör çalışmalarının yanı sıra birkaç Avrupa yarışında takımla birlikte garajdaki yerini aldı.
2020'de pistte ve fabrikadaki çalışmalarına devam edecek olan Chadwick, takımın gelişimine yardımcı olabilmek adına simülatör programını daha da arttıracak.
Yeni anlaşması hakkında konuşan Chadwick, "Simülatörde geçirdiğim zaman çok değerli ve her anından çok keyif aldım. Bu yıl Williams'la çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
Claire Williams ise, "Jamie'nin hem takım hem de W Series'de kaydettiği gelişimi ve başarılarını izlemekten son derece keyif aldım."
"Jamie, motor sporlarında kadınların varlığını göstermek adına mükemmel bir iş çıkardı ve yaptığı işe son derece saygı duyuyoruz." dedi.
W Series şampiyonluğunun yanı sıra Chadwick, 2015 Britanya GT GT4 şampiyonluğunu kazanmış ve 2018'de Britanya F3 ile MRF Winter Series'de galibiyet almıştı.
Bu yıl W Series'de yarışmaya devam edecek ve zaten Asya F3 Şampiyonası'nda yer alıyor.
Start
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Jamie Chadwick
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Jamie Chadwick imza etkinliğinde
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
ROKiT sponsorluğu
Fotoğraf: W Series
Catherine Bond Muir, W Series CEO'su
Fotoğraf: W Series
Sabre Cook
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Jamie Chadwick
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Jamie Chadwick
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Jamie Chadwick
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Emma Kimilainen
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Yarış galibi Megan Gilkes ve Alice Powell
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Yarış galibi Megan Gilkes
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Yarış galibi Megan Gilkes
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Yarış galibi Emma Kimilainen
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Yarış galibi Emma Kimilainen
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Yarış galibi Emma Kimilainen
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Yarış galibi Emma Kimilainen
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Vivien Keszthelyi
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Vivien Keszthelyi
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Vivien Keszthelyi
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Vicky Piria
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Vicky Piria
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Vicky Piria
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Vicky Piria
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Tasmin Pepper, Miki Koyama
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Tasmin Pepper
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Tasmin Pepper
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Tasmin Pepper
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Tasmin Pepper
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Tasmin Pepper
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Start, Tasmin Pepper ve Miki Koyama kaza
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Start
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Start
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Shea Holbrook
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Shea Holbrook
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Shea Holbrook
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Shea Holbrook
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Shea Holbrook
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Sarah Moore
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Sarah Moore
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Sarah Moore
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Sarah Moore
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Sarah Moore
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Sarah Moore
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Sarah Moore
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Sarah Moore
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Sarah Moore
Fotoğraf: Alexander Trienitz
Sarah Bovy
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Sarah Bovy
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Sarah Bovy
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
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|Editör
|Jonathan Noble
Williams, Chadwick ile yeni anlaşma imzaladı
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