Williams CEO'su: "Russell geleceğin şampiyonu"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
92 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
99 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
113 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
117 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
134 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
148 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
176 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
183 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
190 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
204 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
208 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
218 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
232 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
239 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
246 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
260 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
274 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
281 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Schumacher: ''Bu soyadına sahip olmaktan dolayı mutluyum''
Formula 1 / Son dakika

Williams CEO'su: "Russell geleceğin şampiyonu"

Ekleyen:
, Editör

Williams CEO'su Jost Capito, George Russell'ın performansından övgüyle bahsederken, İngiliz sürücü hakkında "geleceğin şampiyonu" sözlerini sarf etti.

Williams CEO'su: "Russell geleceğin şampiyonu"

George Russell, 2019 yılında Williams'la Formula 1'e adım attı ve yeni sezonda takımla üçüncü yılını geçirecek.

İngiliz pilot, Williams'ta mücadele ettiği isimlere büyük üstünlük kurarken, Mercedes'le katıldığı 2020 Sakhir GP performansıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Williams'ın yeni CEO'su Jost Capito, Russell'ın şampiyon olabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Capito, "Geçen yıl Mercedes'le çıktığı tek yarışın ardından özgüveni arttı."

"Şimdiye kadar onun hakkında çok iyi bir izlenime sahibim. Kendisinden çok fazla şey talep ediyor ve çok açık."

"Şimdiden çok iyi bir güven ilişkisi kurduk. Ayrıca yaşına göre çok profesyonel. Onu bir gün dünya şampiyonu olarak göreceğimize eminim." dedi.

Merak edilen sorulardan biri, Russell'ın kaç yıl daha Williams için yarışacağı.

Capito bu soruya net bir yanıt veremiyor.

"Her şeyin nasıl gelişeceğini görmeliyiz. Bu, Williams'ın bir takım olarak bu yıl nasıl geliştiğine ve 2022 aracı için ne kadar ilerleme kaydettiğine bağlı."

Capito, Haas ile Formula 1'e adım atan Mick Schumacher hakkında da olumlu konuştu.

"Mick ilk yılında kendisi için bir temel oluşturmalı ve çok şey öğrenmeli."

"Kesinlikle potansiyeli var ve yaşına göre çok olgun. Aynı zamanda çok profesyonel ve gelecek için ona güveniyorum."

paylaşım
yorumlar
Schumacher: ''Bu soyadına sahip olmaktan dolayı mutluyum''

Önceki haber

Schumacher: ''Bu soyadına sahip olmaktan dolayı mutluyum''
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Tek yıllık sözleşme imzalamayı ben seçtim"

1s
2
Formula 1

Schumacher: ''Bu soyadına sahip olmaktan dolayı mutluyum''

45 dk
3
Formula 1

Williams, 2021 FW43B'nin örtüsünü kaldırdı!

6s
4
Formula 1

Budkowski: "Abiteboul'ün Alpine'den ayrılması şoke ediciydi"

3s
5
Formula 1

Williams: "Button her konuda bize yardımcı olacak"

1s
Son Haberler
Williams CEO'su: "Russell geleceğin şampiyonu"
F1

Williams CEO'su: "Russell geleceğin şampiyonu"

5dk
Schumacher: ''Bu soyadına sahip olmaktan dolayı mutluyum''
F1

Schumacher: ''Bu soyadına sahip olmaktan dolayı mutluyum''

45dk
Williams: "Button her konuda bize yardımcı olacak"
F1

Williams: "Button her konuda bize yardımcı olacak"

1s
Hamilton: "Tek yıllık sözleşme imzalamayı ben seçtim"
F1

Hamilton: "Tek yıllık sözleşme imzalamayı ben seçtim"

1s
Hulkenberg, Aston Martin/Mercedes'in yedek pilotu olmaya hazırlanıyor
F1

Hulkenberg, Aston Martin/Mercedes'in yedek pilotu olmaya hazırlanıyor

2s
Son Videolar
AMR21'nin ilk pist gününden öne çıkan anlar | Aston Martin Cognizant F1 Takımı 01:01
Formula 1
7s

AMR21'nin ilk pist gününden öne çıkan anlar | Aston Martin Cognizant F1 Takımı

Aston Martin AMR21 Lansmanı 02:37
Formula 1
4 Mar 2021

Aston Martin AMR21 Lansmanı

Sebastian Vettel neden Aston Martin'i seçtiğini açıklıyor 01:09
Formula 1
4 Mar 2021

Sebastian Vettel neden Aston Martin'i seçtiğini açıklıyor

Canlı: Aston Martin F1 lansmanı 37:04
Formula 1
3 Mar 2021

Canlı: Aston Martin F1 lansmanı

Alpine A521 F1 Lansmanı Öne Çıkan Anlar 11:32
Formula 1
2 Mar 2021

Alpine A521 F1 Lansmanı Öne Çıkan Anlar

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Galeri: Williams FW43B
Formula 1 / Son dakika

Galeri: Williams FW43B

Williams, 2021 FW43B'nin örtüsünü kaldırdı!
Formula 1 / Son dakika

Williams, 2021 FW43B'nin örtüsünü kaldırdı!

Williams'ın lansman uygulaması hacklenmiş!
Formula 1 / Son dakika

Williams'ın lansman uygulaması hacklenmiş!

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: "Tek yıllık sözleşme imzalamayı ben seçtim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Tek yıllık sözleşme imzalamayı ben seçtim"

Williams, 2021 FW43B'nin örtüsünü kaldırdı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Williams, 2021 FW43B'nin örtüsünü kaldırdı!

Hulkenberg, Aston Martin/Mercedes'in yedek pilotu olmaya hazırlanıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hulkenberg, Aston Martin/Mercedes'in yedek pilotu olmaya hazırlanıyor

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Budkowski: "Abiteboul'ün Alpine'den ayrılması şoke ediciydi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Budkowski: "Abiteboul'ün Alpine'den ayrılması şoke ediciydi"

Schumacher: ''Bu soyadına sahip olmaktan dolayı mutluyum''
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: ''Bu soyadına sahip olmaktan dolayı mutluyum''

Vettel, Aston Martin AMR21 ile ilk sürüşünü yaptı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Aston Martin AMR21 ile ilk sürüşünü yaptı!

Williams: "Button her konuda bize yardımcı olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Williams: "Button her konuda bize yardımcı olacak"

Son Haberler

Williams CEO'su: "Russell geleceğin şampiyonu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Williams CEO'su: "Russell geleceğin şampiyonu"

Schumacher: ''Bu soyadına sahip olmaktan dolayı mutluyum''
F1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: ''Bu soyadına sahip olmaktan dolayı mutluyum''

Williams: "Button her konuda bize yardımcı olacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Williams: "Button her konuda bize yardımcı olacak"

Hamilton: "Tek yıllık sözleşme imzalamayı ben seçtim"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Tek yıllık sözleşme imzalamayı ben seçtim"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.