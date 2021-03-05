Williams CEO'su: "Russell geleceğin şampiyonu"

George Russell, 2019 yılında Williams'la Formula 1'e adım attı ve yeni sezonda takımla üçüncü yılını geçirecek.

İngiliz pilot, Williams'ta mücadele ettiği isimlere büyük üstünlük kurarken, Mercedes'le katıldığı 2020 Sakhir GP performansıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Williams'ın yeni CEO'su Jost Capito, Russell'ın şampiyon olabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Capito, "Geçen yıl Mercedes'le çıktığı tek yarışın ardından özgüveni arttı."

"Şimdiye kadar onun hakkında çok iyi bir izlenime sahibim. Kendisinden çok fazla şey talep ediyor ve çok açık."

"Şimdiden çok iyi bir güven ilişkisi kurduk. Ayrıca yaşına göre çok profesyonel. Onu bir gün dünya şampiyonu olarak göreceğimize eminim." dedi.

Merak edilen sorulardan biri, Russell'ın kaç yıl daha Williams için yarışacağı.

Capito bu soruya net bir yanıt veremiyor.

"Her şeyin nasıl gelişeceğini görmeliyiz. Bu, Williams'ın bir takım olarak bu yıl nasıl geliştiğine ve 2022 aracı için ne kadar ilerleme kaydettiğine bağlı."

Capito, Haas ile Formula 1'e adım atan Mick Schumacher hakkında da olumlu konuştu.

"Mick ilk yılında kendisi için bir temel oluşturmalı ve çok şey öğrenmeli."

"Kesinlikle potansiyeli var ve yaşına göre çok olgun. Aynı zamanda çok profesyonel ve gelecek için ona güveniyorum."