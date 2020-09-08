Williams CEO'su O’Driscoll emekli olacak

Williams, Belçika Grand Prix'sinden önce Amerikalı yatırım fonu Dorilton Capital'e satıldı ve finansal belirsizlik döneminin ardından takımın geleceği güvence altına alındı

Takımın satışı Grove'da bir dizi değişikliğe yol açtı ve son olarak Williams ailesi, pazar günü itibariyle F1 takımından tamamen ayrıldılar.

Geçen hafta Williams yönetim kuruluna Dorilton kurucuları Matthew Savage ve Darren Fultz ile eski yarış pilotu James Matthews katıldı.

64 yaşındaki O'Driscoll daha önce Williams'ın yönetim kurulundaydı, ancak Salı günü Williams tarafından yapılan açıklamada O'Driscoll'ün takımdan ayrılacağı ve emekli olacağı duyuruldu.

Williams'a göre O'Driscoll, bu yıl ekip yönteminin Dorilton'a sorunsuz şekilde geçmesi için çalışacak ve ekibin gelecek için hazırlanmasına yardımcı olacak.

Paddy Lowe, Williams Formula 1, Mike O'Driscoll, Williams Group CEO Fotoğraf: Motorsport Images Mike O'Driscoll, Williams Group CEO Fotoğraf: XPB Images

O'Driscoll, "Bu harika takımın bir parçası olmak büyük bir ayrıcalıktı ve öyle olmaya da devam ediyor."

"Williams'ın uzun vadeli geleceğini güvence altına alma konusunda kendi payıma düşeni yaptığım için gurur duyuyorum ve sorunsuz bir geçiş ve takımın gelecekteki başarıları için mümkün olan en iyi gidişatı oluşturmak adına Matthew ve ekibiyle yakından çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Williams henüz bu hafta sonu yapılacak Toskana Grand Prix'sinde takım patronunun kim olacağını açıklamadı. Ancak yakın zamanda resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.