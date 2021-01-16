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Formula 1 / Son dakika

Williams CEO'su Capito: "2021'de Williams'tan mucize beklenmemeli"

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Williams CEO'su Capito: "2021'de Williams'tan mucize beklenmemeli"
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Williams CEO'su Jost Capito, 2021'de Williams'tan mucize beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Daha önce McLaren'da kısa bir süre görev alan Jost Capito, geçen yılın sonunda Williams'ın yeni CEO'su haline gelmişti.

Williams, 2020 sezonunun ortasında Dorilton Capital'e satıldı ve aile takımı olmaktan çıktı. Artık daha farklı ve yeni bir yönetim yapısına sahipler.

Alte Schule-podcast'e konuşan Capito, 2021 aracında çok az değişiklikler yapıldığı göz öne alındığında 2021 için pek de ümitli olmadıklarını söyledi.

Capito, "2021'de Williams'tan mucize beklenmemeli."

"Yeni sahipler sayesinde kendimizi yeniden yapılandırma fırsatına sahibiz. Bu önemli, çünkü bu değişiklikler sayesinde sadece daha iyisini yapabiliriz."

"Her şeye rağmen tüm değişiklikleri uygulamak vakit alıyor ve bu nedenle Formula 1'de yeniden iyi bir performans sergilememiz biraz vakit alacak."

"Değişiklikler yaptığınız zaman ilk etapta otomatik olarak aşağı inersiniz. Ancak oradan yukarıya doğru çıkan bir yol bulacağız."

"Bu yüzden 2021'de fevkalade bir performans göstermeyeceğiz. Sonuçta bir önceki yılla kıyaslandığında, araçta sadece küçük değişiklikler yapabileceğiz."

"Koronavirüs durumu göz önüne alındığında mantıklı bir karardı. Özellikle daha küçük takımların sezon başlamadan önce yeni kuralları uygulaması zor olurdu. Küçük ve büyük takımlar arasındaki uçurum daha da genişlerdi."

"COVID-19 herkesi bir şekilde olumsuz etkiledi. Mesela geçen yıl bir noktada yarışların gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini bile bilmiyorduk. Bu yüzden yeni kuralları için bir yıl daha beklemek kesinlikle doğru olan şeydi." dedi.

Capito, 2021'den sonra da yükselişe geçmelerini umut ediyor.

"Williams'ın tarihini koruyacağız ve bunun üzerine daha fazlasını ekleyeceğiz. Formula 1'de öncü role sahip olacak bir Williams, yani Williams 2.0 olmalıyız."

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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