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Williams, bütçe sınırını aştığı için ceza aldı! Alpine'e de ceza geldi

FIA, 2025 sezonuna ait bütçe sınırı denetimlerini tamamladı. İncelemelerde Williams'ın harcama limitini yüzde 0,48 oranında aştığı, Alpine'in ise prosedürel bir ihlal gerçekleştirdiği belirlendi. Williams'a para cezasının yanı sıra 12 ay boyunca aerodinamik geliştirme faaliyetlerinde yüzde 1,5 kısıtlama uygulanacak.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 25 Kas 2026 16:43

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Alexander Albon, Williams

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

FIA, 2025 Formula 1 sezonuna ilişkin Bütçe Sınırı denetimlerini tamamladı. Yaklaşık sekiz ay süren incelemenin sonunda Williams ve Alpine hakkında iki ayrı ihlal tespit edildi. Diğer sekiz takımın yanı sıra beş güç ünitesi üreticisinin tamamı kontrollerden herhangi bir ihlal olmadan geçti.

En dikkat çekici ihlal Williams tarafından gerçekleştirildi. Grove merkezli ekip, finansal düzenlemelerde belirlenen bütçe sınırını 627 bin sterlin, yani izin verilen toplam bütçenin yüzde 0,48'i oranında aştı. Bu durum, kurallarda Minor Overspend Breach olarak tanımlanan küçük çaplı harcama ihlali kategorisine girdi. Takım ayrıca prosedürel bir ihlalde de bulundu.

Süreç, Williams ile FIA arasında 23 Kasım'da imzalanan Kabul Edilmiş İhlal Anlaşması ile sonuçlandırıldı. Yaptırım kapsamında takıma para cezası verilirken, önümüzdeki 12 ay boyunca rüzgâr tüneli ve CFD simülasyonları aracılığıyla gerçekleştirebileceği aerodinamik geliştirme faaliyetleri yüzde 1,5 oranında azaltılacak.

Para cezasının miktarı ise Williams tarafından yayımlanan açıklamada belirtilmedi.

Williams: İhlal, maliyetlerin farklı yorumlanmasından kaynaklandı

Williams, bütçe sınırının aşılmasının aracın geliştirilmesine yönelik harcamalardan kaynaklanmadığını açıkladı. Takıma göre ihlal, şirket yapısında gerçekleştirilen yeniden yapılanma sürecinde ortaya çıkan idari maliyetlerden kaynaklandı.

Williams, söz konusu harcamaların Bütçe Sınırı kapsamına girmemesi gerektiğini düşünüyordu. Ancak FIA bu değerlendirmeye katılmadı ve ilgili giderlerin finansal limit kapsamında hesaplanması gerektiğine karar verdi.

Takımın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “2025 Bütçe Sınırı'nı istemeden 627 bin sterlin, yani toplam limitin yüzde 0,48'i oranında aştık. İhlal, şirket yapımızda yapılan değişiklikler nedeniyle ortaya çıkan idari maliyetlerle ilgili. Bu harcamaların bütçe sınırının dışında tutulması gerektiğini düşünüyorduk ancak FIA ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin ardından konuyu Federasyonun yorumu doğrultusunda çözme konusunda anlaşmaya vardık.”

Hem Williams hem de FIA tarafından özellikle vurgulanan noktalardan biri, ihlal sonucunda takımın herhangi bir avantaj elde etmemiş olmasıydı. FIA, Williams'ın bütçe sınırını aşarak sportif veya finansal bir kazanım sağlamadığını ve böyle bir avantaj elde etmeye çalışmadığını kabul etti.

Bu ayrıntı, söz konusu ihlali aracın performansını artırmak amacıyla yapılan ilave yatırımlardan ayırması bakımından önem taşıyor.

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Bununla birlikte takım, harcamaların doğru şekilde sınıflandırılmasını sağlama sorumluluğunu taşımaya devam ediyor. Finansal düzenlemelerin temelinde de bu yükümlülük bulunuyor.

Williams ayrıca Bütçe Sınırı sistemine desteğini yineleyerek düzenlemenin etkinliğinin, denetimlerin hassasiyetine ve titizliğine bağlı olduğunu vurguladı.

Alpine'in ihlali yalnızca prosedürel

Denetimler sonucunda tespit edilen ikinci ihlal ise Alpine Racing Ltd. ile ilgiliydi. Fransız takımında herhangi bir bütçe aşımı belirlenmezken yalnızca prosedürel bir ihlal tespit edildi.

Bu dosya da 11 Kasım'da imzalanan Kabul Edilmiş İhlal Anlaşması ile sonuçlandırıldı. FIA'nın açıklamasında ihlalin niteliği ve üzerinde uzlaşılan yaptırımın ayrıntıları paylaşılmadı.

FIA, denetim sürecinin karmaşıklığına da dikkat çekti. Bütçe Sınırı İdaresi tarafından yürütülen incelemeler yaklaşık sekiz ay sürdü.

Çalışmalar yalnızca takımların sunduğu finansal belgelerin incelenmesiyle sınırlı kalmadı. Takımların ve güç ünitesi üreticilerinin gerçekleştirdiği teknik geliştirme faaliyetleri de ayrıntılı biçimde değerlendirildi. Özellikle bu çalışmaların maliyetlerinin doğru kategorilere aktarılıp aktarılmadığı üzerinde duruldu.

Federasyon, sürece dahil olan tüm tarafların iş birliğinden de memnuniyet duyduğunu belirtti. CCA'ya göre 10 takımın ve beş güç ünitesi üreticisinin tamamı iyi niyetle hareket ederek talep edilen bilgileri sağladı ve inceleme boyunca iş birliğine açık bir tutum sergiledi.

2025 sezonuna ilişkin denetimlerin sonucunda dokuz takımın bütçe sınırına uyduğu belirlendi.

Güç ünitesi üreticileri açısından ise sonuç net: Beş üreticinin tamamı finansal düzenlemelere eksiksiz şekilde uydu.

Alpine ve Williams ile yapılan anlaşmaların ardından FIA, her iki dosyanın da kapatıldığını duyurdu.

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- Motorsport.com Ekibi

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