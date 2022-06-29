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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Williams, Britanya GP'de büyük bir güncelleme paketi deneyecek

Williams, Britanya GP hafta sonunda yeni bir güncelleme paketine sahip olacak ve bu paketi sadece Alex Albon kullanacak.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Williams, Britanya GP'de büyük bir güncelleme paketi deneyecek
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2021'de takımlar şampiyonasını sekizinci sırada tamamlayan Williams, yeni kurallara geçilmesinin ardından 2022 yılında ileriye doğru büyük bir adım atmayı istiyordu fakat şu ana kadarki dokuz yarışta istenilen adımı atmayı başaramadı.

Mercedes'e geçen George Russell'ın yerini alarak Williams'a katılan Albon, geride kalan süreçte üç puan aldı fakat takım arkadaşı Nicholas Latifi tek bir puan dahi alamadı.

Şimdi Silverstone için büyük bir güncelleme paketi hazırlandı ve FW44'te yapılan değişiklikler arasında yeni bir taban ve gövde parçaları da dahil olmak üzere, çeşitli kısımlar yer alıyor. Bu sayede FW44'ün Silverstone'da puan alabilecek konuma gelmesi hedefleniyor.

Williams araç performans şefi Dave Robson, "Bu hafta sonu için güncellenmiş bir aero paketimiz var. Bu paket, davranışlarını kontrol etme ve amaçlandığı gibi çalıştığını doğrulamak amacıyla sadece Alex'in aracında kullanılacak."

"Güncellemenin temelini gövde parçaları ve taban oluşturuyor. Aracın yere basma gücünü verimli şekilde artırmayı da amaçlıyor."

"Kendi ülkemizde yapılacak yarışı ve yeni parçaların nasıl çalışacağını görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Aracın dengesini ve sürüşünü değiştirmeleri çok yüksek bir ihtimal. Yani sürücülerin onlardan en iyi şekilde faydalanması biraz vakit alabilir."

"Gelecek hafta Avusturya'da bir sprint yarışı olacağı için, bu hafta sonu mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalışacağız." dedi.

Geniş ve hızlı virajlara sahip olan Silverstone'un, yeni araçlar için gerçek bir test olması bekleniyor.

Alex Albon, Williams

Alex Albon, Williams

Photo by: Williams

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