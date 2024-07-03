Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Avusturya GP

Williams, Britanya GP renk düzenini tanıttı!

Williams, Britanya GP hafta sonunda yarışacağı renk düzenini resmen tanıttı.

Rümeysa Öztürk
Williams FW46 livery for British GP

Williams FW46 livery for British GP

Fotoğraf: Williams

Britanya Grand Prix öncesinde Williams, kendi evinde yapacağı kutlamaların bir parçası olarak Birleşik Krallık bayraklı renk düzenini tanıttı.

1005 takım üyesinin adlarının yer aldığı bu birlik bayrağı, Alex Albon ve Logan Sargeant tarafından kullanılacak aracın motor kapağına dahil edilecek ve Franco Colapinto da, Sargeant yerine 1. antrenman seansında yer alacak. 

Williams, motor kapağının üstünde yer alan kırmızı, beyaz ve mavi renklerinin içerisinde takım üyelerinin adlarına yer verdi. Diğer üyelerinin isimleri ise başka etkinlikler de yer almıştı.

Ayrıca 2009 Şampiyonu ve takım danışmanı Jenson Button, çaylak sürücü olarak geçirdiği 2000 yılında  yarıştığı FW22 ile Silverstone'da sürüş yapacak. 

Williams takım patronu James Vowles, ''Silverstone, yılın en önemli yarışlarından biridir ve kendi evimizde yaptığımız yarış kutlamalarının merkezinde yer alan çalışanlarımıza teşekkür ettiğimiz için çok mutluyum.''

''Williams tepeden tırnağa dönüşüm geçiriyor. Böylece en ön sırada rekabet edebileceğiz. Halkımız ve kültürümüz bu başarının anahtarı olacak.''

''Formula 1'de yarışmak, fabrikadaki ve pistteki her bireyin olağanüstü çabasını gerektirir ve özellikle bu yıl, şu ana kadar baskı altındayken gösterdiğimiz dayanıklılıktan gurur duyuyorum.'' dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Marko, Red Bull'un Silverstone güncellemesinden umutlu: "Tur zamanı üzerinde ektili olacak"
Sonraki haber Bayer: "Yarışlara en çok odaklanmış iki pilot Ricciardo ve Verstappen"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Rümeysa Öztürk
Wolff: ''Neredeyse her yarışta' güncelleme getirmeyi planlıyoruz"

Wolff: ''Neredeyse her yarışta' güncelleme getirmeyi planlıyoruz"

Formula 1
Avusturya GP
Wolff: ''Neredeyse her yarışta' güncelleme getirmeyi planlıyoruz"
Dall’Igna: ''Martin, Bezzecchi ve Pramac'ın Ducati'den ayrılması Marc Marquez'in suçu değil''

Dall’Igna: ''Martin, Bezzecchi ve Pramac'ın Ducati'den ayrılması Marc Marquez'in suçu değil''

MotoGP
Hollanda GP
Dall’Igna: ''Martin, Bezzecchi ve Pramac'ın Ducati'den ayrılması Marc Marquez'in suçu değil''
Verstappen: ''Norris ile Avusturya'daki kazayı daha sonra konuşacağız.''

Verstappen: ''Norris ile Avusturya'daki kazayı daha sonra konuşacağız.''

Formula 1
Avusturya GP
Verstappen: ''Norris ile Avusturya'daki kazayı daha sonra konuşacağız.''

Son Haberler

Norris: "Verstappen ile temasımda yaptıklarımı değiştirmezdim"

Norris: "Verstappen ile temasımda yaptıklarımı değiştirmezdim"

F1 Formula 1
Avusturya GP
Norris: "Verstappen ile temasımda yaptıklarımı değiştirmezdim"
Newey, geleceği için önemli kararını ne zaman vereceğini açıkladı

Newey, geleceği için önemli kararını ne zaman vereceğini açıkladı

F1 Formula 1
Avusturya GP
Newey, geleceği için önemli kararını ne zaman vereceğini açıkladı
Kenan Sofuoğlu: "Toprak Razgatlıoğlu, 2025'te %100 Dünya Superbike'ta yarışacak"

Kenan Sofuoğlu: "Toprak Razgatlıoğlu, 2025'te %100 Dünya Superbike'ta yarışacak"

SBK World Superbike
Donington
Kenan Sofuoğlu: "Toprak Razgatlıoğlu, 2025'te %100 Dünya Superbike'ta yarışacak"
Ferrari, Silverstone'a yeni güncellemeler getiriyor

Ferrari, Silverstone'a yeni güncellemeler getiriyor

F1 Formula 1
Britanya GP
Ferrari, Silverstone'a yeni güncellemeler getiriyor

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye