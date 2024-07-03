Williams, Britanya GP renk düzenini tanıttı!

Britanya Grand Prix öncesinde Williams, kendi evinde yapacağı kutlamaların bir parçası olarak Birleşik Krallık bayraklı renk düzenini tanıttı.

1005 takım üyesinin adlarının yer aldığı bu birlik bayrağı, Alex Albon ve Logan Sargeant tarafından kullanılacak aracın motor kapağına dahil edilecek ve Franco Colapinto da, Sargeant yerine 1. antrenman seansında yer alacak.

Williams, motor kapağının üstünde yer alan kırmızı, beyaz ve mavi renklerinin içerisinde takım üyelerinin adlarına yer verdi. Diğer üyelerinin isimleri ise başka etkinlikler de yer almıştı.

Ayrıca 2009 Şampiyonu ve takım danışmanı Jenson Button, çaylak sürücü olarak geçirdiği 2000 yılında yarıştığı FW22 ile Silverstone'da sürüş yapacak.

Williams takım patronu James Vowles, ''Silverstone, yılın en önemli yarışlarından biridir ve kendi evimizde yaptığımız yarış kutlamalarının merkezinde yer alan çalışanlarımıza teşekkür ettiğimiz için çok mutluyum.''

''Williams tepeden tırnağa dönüşüm geçiriyor. Böylece en ön sırada rekabet edebileceğiz. Halkımız ve kültürümüz bu başarının anahtarı olacak.''

''Formula 1'de yarışmak, fabrikadaki ve pistteki her bireyin olağanüstü çabasını gerektirir ve özellikle bu yıl, şu ana kadar baskı altındayken gösterdiğimiz dayanıklılıktan gurur duyuyorum.'' dedi.