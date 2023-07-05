Williams, Britanya GP özel 800. yarış renk tasarımını tanıttı

Frank Williams ve Patrick Head tarafından kurulan Williams 1977'de ilk F1 yarışına çıkmasının ardından, 800. yarışına özel renk düzeni hazırladı.

Normalde Britanya GP'nin 800. yarış olması gerekiyordu ancak Imola'daki Emilia Romagna GP'nin iptal edilmesinin ardından Britanya GP 799, Macaristan GP 800. yarış olacak.

Bunun üzerine Williams, hazırlamış olduğu renk düzenini kendi ülkesindeki taraftarlarıyla kutlamak için orijinalde planladığı gibi Britanya GP öncesinde tanıttı ve kutlamaların hem Britanya hem de Macaristan GP'de yapılacağını açıkladı. Bu, iki yarışta da özel tasarımın kullanılacağı manasına geliyor.

Williams, bu özel tasarımda Williams'ın Britanya'daki mirasını ve çok sevdikleri kurucusu Sir Frank Williams'ı andığını açıkladı.

2021 Kasım ayında hayatını kaybeden Williams, takımın geride bıraktığı 800 yarışın çoğunluğunda takımın başında yer alan isimdi.

Williams F1 takımı, 800 yarışta 9 takımlar 7 pilotlar şampiyonluğu yaşadı.

Willims, daha önce Singapur, Japonya ve Katar GP'leri için taraftarların oyladığı Gulf temalı tasarımları kullanacağını açıklamıştı. 800. yarış tasarımının onlarla bir alakası bulunmuyor.

Williams, bu sezon şu ana kadar iki yarışta puan kazandı ve takımlar şampiyonasında 9. sırada yer alıyor.