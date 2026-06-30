Williams, Britanya GP için özel renk düzenini tanıttı

Grove merkezli ekip, Silverstone'daki ev yarışını özel bir renk düzeni ve sınırlı üretim takım koleksiyonuyla kutlayacak.

Takımın klasik mavi görünümünü koruyan tasarımda, ön burun ve şasi yanlarında Birleşik Krallık bayrağını simgeleyen kırmızı, beyaz ve mavi detaylara yer verildi.

Yeni tasarımla birlikte Williams pilotları Alex Albon ve Carlos Sainz da Britanya Grand Prix'si hafta sonunda bu renk düzenine sahip özel yarış tulumları giyecek.

Williams takım patronu James Vowles, özel tasarımla ilgili şunları söyledi: "Bu hafta Britanya Grand Prix'sinde ülkemizin bayrağını temsil etmekten gurur duyuyoruz."

"İlk galibiyetimizden 100. zaferimize kadar Atlassian Williams F1 Takımı'nın en unutulmaz anlarından bazılarına Silverstone ev sahipliği yaptı. Formula 1 takviminde evimizde yarışmanın atmosferine yaklaşabilecek başka bir yer yok."

"İster tribünlerde olun, ister taraftar alanında bizi destekleyin ya da evinizden bizi izleyin; taraftarlarımızın enerjisini gerçekten hissediyoruz ve bu enerjiyi tüm hafta sonu yanımızda taşıyacağız."

Williams, özel tasarımla birlikte taraftarlara yönelik yeni bir ürün koleksiyonunu da satışa sundu.

Koleksiyonda £74'lik (4580₺) tişört, £83'lik (5135₺) polo yaka tişört, £41'lik (2535₺) şapka ve £130'lik (8040₺) ceket gibi ürünler yer alıyor.

Tanıtılan özel tasarım sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.