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Formula 1 Emilia Romagna GP

Williams, Bottas'la mı ilgileniyor?

Valtteri Bottas'ın 2025 yılında Williams'ta yarışacağı iddia ediliyor.

Ezel Tan
Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber, talks to the press

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Avustralyalı yayın kuruluşu Speedcafe ve Finlandiyalı yayın kuruluşu VSabladet'in haberine göre Williams, 2025 için Valtteri Bottas'la ilgileniyor.

Fin pilotun Williams'a geçeceği yönündeki iddialar PlanetF1 tarafından da doğrulanmış vaziyette.

Bottas, Imola'daki Emilia-Romagna Grand Prix hafta sonunda Williams takım patronu James Vowles ile takımın misafirhanesinde kahve içerken görüldü.

Eski Mercedes pilotu, daha sonra bunun pek bir önemi olmadığını söyleyerek konunun üzerini kapatmaya çalıştı.

Konuşmanın ne hakkında olduğu sorulduğunda Bottas, “Normal şeylerle ilgili konuştuk, hayat üzerineydi!"

“Elbette boşta olduğunuzda, dışarıda neler olduğunu kontrol etmek istersiniz. Pilot pazarında olduğunuzda bu oldukça normal bir durumdur.” dedi.

Bottas, F1 kariyerine 2013 yılında Williams ile başlamış ve 2016 yılına kadar burada yarışmıştı. Daha sonra Mercedes ile anlaşarak Alman üreticiye geçti.

Speedcafe'nin haberi hakkında konuşan bir sözcü, “F1'de her zaman söylentiler vardır ve biz bunlara aldırış etmiyoruz."

“Heyecan verici bir sürücü kadromuz var ve bu yılki odak noktamız orta gruptaki savaş."

“Elbette 2025 hem de sonrası için seçeneklerimizi değerlendiriyoruz fakat odak noktamız 2024'te maksimum başarı elde etmek." diyerek Botas'la ilgili net bir yalanlama yapmamayı tercih etti.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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