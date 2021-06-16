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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Williams, Bottas'la anlaşma ihtimalini reddetmiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Williams'tan Jost Capito, George Russell'ın olası ayrılığı sonrası Valtteri Bottas'ın dönüş ihtimalini reddetmiyor.

Williams, Bottas'la anlaşma ihtimalini reddetmiyor

Uzun süredir George Russell'ın Mercedes'e katılacağı yönünde pek çok iddia bulunuyordu ve bu iddialar özellikle son iki haftalık süreçte tavan yaptı.

Sky İtalya geçtiğimiz günlerde, Russell'ın yeni sezonda Bottas'ın yerini alacağını iddia etmişti. Hatta resmi açıklamanın Britanya GP civarında yapılacağı bile söylendi.

Sonrasında F1-insider.com da benzer bir iddia ortaya attı. Şimdi ise RTL benzer bir haber yapmışa benziyor.

Son iddialara göre ise Russell'ın Bottas'ın yerini alması kararı neredeyse verildi ve RTL, Toto Wolff'un bu hafta sonu Fransa GP öncesinde Bottas ile görüşmelere başlamayı planladığını iddia etti.

RTL'deki haberde, "Nihai karar, kendisine yeni bir yer bulabilmek için yeterli zamanı verebilmek için Avusturya'daki ikinci yarıştan sonra verilmeli." denildi.

Bununla beraber Mercedes'in mevcut seviyesinden endişe duymasından ötürü Bottas'ı sezon sonundan önce takımdan gönderip, yerine Russell'ı getirebileceği bile söyleniyor.

Konu hakkında konuşan Williams takım patronu Jost Capito, "Bunu Toto'ya sormanız gerek. George'un sezon sonuna kadar bizimle kalacağını varsayıyoruz ve o da bunu istiyor. Bunun ötesindeki her şey spekülasyon."

"Onunla yürürlükte olan bir kontratımız var. Fakat gerektiği takdirde her şeyin çözüleceğini de biliyoruz. Toto ile iyi bir ilişkim var. Beni istediği zaman arayabilir." dedi.

Eğer Russell, Mercedes'e giderse Bottas'ın da Williams'a dönmesi mantıklı olabilir.

Capito, "Şu anda hiçbir şeyi reddetmiyorum. Her şey tamamen açık." dedi.

Öte yandan Capito, Mercedes'in sezon bitmeden sürücü değişikliği yapmasını beklemediğini de ekledi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12
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Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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Vettel: "Belli bir yaşa geldikten sonra F1'de gençlere yer vermek gerekiyor"

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