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Formula 1 Britanya GP

Williams, Bottas'a olan ilgisini doğruladı

Williams patronu James Vowles, 2025 için Valtteri Bottas'la ilgilendiklerini doğruladı.

Ezel Tan
Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Silverstone yarış hafta sonunun ilk saatlerinde Valtteri Bottas, Williams misafirhanesinde İngiliz takım patronu James Vowles ile beraberken görüldü.

Fin pilot bu konuda yorum yapmamayı tercih etti fakat Vowles kendisini olası adaylardan biri olarak gördüğünü doğruladı.

Racing Pilot podcast'ine verdiği demeçte Vowles, "Alex Albon'u zorlayacak bir sürücü arıyorum."

"Bu aynı zamanda tüm ekibi zorlayabilmek ve onları daha iyi sonuçlar elde etmeye itmekle ilgili."

"Bu sadece hız ile ilgili değil, deneyim ile de ilgili. Böyle bir sürücü takımın gelişimine ve istikrarlı sonuçlar almasına yardımcı olabilir."

"Bu, şu anda ihtiyacımız olanın sadece bir kısmı. Takım ilerledikçe tüm bu faktörlerin önemi daha da artacak."

"Olası adaylardan bahsedecek olursak, elimizde birkaç sürücüden oluşan bir liste var ve bu liste giderek kısalıyor. Sadece para ödediğimiz için bizimle çalışan birine ihtiyacım yok."

"Anlaşacağımızı kişi hedeflerimizin ne olduğunu, bunlara ulaşmak için tam olarak ne yaptığımızı anlamalı ve bu yolculuğu gerçekten bizimle birlikte yapmak istemeli."

"Şu anda bu tür bir sürücü istiyoruz."

Logan Sargeant, Williams Racing, James Vowles, Williams Racing Team Principal

Logan Sargeant, Williams Racing, James Vowles, Williams Racing Team Principal

Fotoğraf: Williams

Bottas'ın aday listesinde yer alıp almadığı sorulduğunda Vowles, "Mercedes'te çalışırken Toto Wolff bana gelecek vaat eden sürücülerle çalışma görevi verdiği için şanslıydım ve bunu birkaç yıl boyunca yaptım."

"Bu yüzden en değerli adayları seçme konusunda oldukça fazla deneyimim olduğunu söyleyebilirim."

"Valtteri hakkında konuşacak olursak, sadece çok hızlı bir sürücünün sıralama turlarında Lewis Hamilton'ı geçebileceğini hatırlatmam gerekiyor. Yani  her şey çok basit."

"Ayrıca Valtteri eski hızını kaybetmedi, hâlâ eskisi gibi hızlı. Şimdi en yavaş aracı sürmesine rağmen bazen diğer sürücüleri geçmeyi başarıyor. Bu da hoşuma gidiyor."

"Ayrıca samimiyet ve açık sözlülük gibi niteliklere sahip olmasını da seviyorum. Eğer bir şey söylüyorsa, kesinlikle ciddidir."

"Onunla uzun yıllar çalıştım ve çok hoş bir deneyimdi, bu yüzden açıkça konuşmasak bile Valtteri'yi kesinlikle düşünüyoruz."

"Tek adayımız o değil ama kesinlikle Formula 1'de yer almayı hak eden sürücülerden biri." cevabını verdi.

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