Williams, Belçika'da en hızlı pit stopu yapan takım oldu

Nicholas Latifi'nin 10. turdaki pit stopu, Belçika Grand Prix'sinin en en hızlı pit stopu oldu. Ancak bu pit stop, sez10un en hızlı pit stopu olmaktan çok uzaktı.

Böylelikle bu yıl ilk kez Red Bull dışında bir takım yarışta en hızlı pit stopu yapmış oldu.

Haas dışında tüm takımlar hafta sonunu puanla kapattılar.

Takımlar toplamda 20 pit stop yaptı. Yarışın en yavaş pit stopunu ise 10.42 saniye ile Ferrari yaptı.