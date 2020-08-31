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Formula 1 / Son dakika

Williams, Belçika'da en hızlı pit stopu yapan takım oldu

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Williams, Belçika'da en hızlı pit stopu yapan takım oldu
Ekleyen:
, Editör

Belçika Grand Prix'sinin en hızlı pit stopunu Williams F1 takımı yaptı.

Nicholas Latifi'nin 10. turdaki pit stopu, Belçika Grand Prix'sinin en en hızlı pit stopu oldu. Ancak bu pit stop, sez10un en hızlı pit stopu olmaktan çok uzaktı.

Böylelikle bu yıl ilk kez Red Bull dışında bir takım yarışta en hızlı pit stopu yapmış oldu.

Haas dışında tüm takımlar hafta sonunu puanla kapattılar.

Takımlar toplamda 20 pit stop yaptı. Yarışın en yavaş pit stopunu ise 10.42 saniye ile Ferrari yaptı.

Belçika'daki en hızlı pit stoplar:

Takım Pilot Zaman Tur Tur
1. Williams N. Latifi 2.37 10 25
2. Mercedes L. Hamilton 2.50 11 18
3. Red Bull A. Albon 2.52 11 15
4. Red Bull M. Verstappen 2.63 11 12
5. Ferrari S. Vettel 2.64 11 10
6. Alfa Romeo K. Raikkonen 2.66 10 8
7. McLaren L. Norris 2.66 11 6
8. AlphaTauri P. Gasly 2.70 26 4
9. Racing Point S. Perez 2.79 18 2
10. Renault D. Ricciardo 2.92 11 1
11. Renault A. Albon 3.03 11  
12. Williams N. Latifi 3.17 30  
13. Haas R. Grosjean 3.27 10  
14. Racing Point L. Stroll 3.56 11  
15. Mercedes V. Bottas 3.58 11  
16. AlphaTauri D. Kvyat 3.70 11  
17. Haas K. Magnussen 3.70 35  
18. Haas K. Magnussen 3.73 10  
19. Ferrari C. Leclerc 5.09 24  
20. Ferrari C. Leclerc 10.42 10  

Pit stop şampiyonasında Red Bull 225 puanla ilk sırada yer alırken, Mercedes'in 131 ve Williams'ın 118 puanı var.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1. Red Bull 225
2. Mercedes 131
3. Williams 118
4. Alfa Romeo 78
5. Renault 61
6. Ferrari 33
7. AlphaTauri 31
8. Racing Point 15
9. McLaren 14
10. Haas 1

Sezonun en hızlı pit stopu 1.90 saniye ile Red Bull'a ait. Avusturyalı ekip, bu alanda ilk altı sırada yer alıyor.

Bu yılki en hızlı pit stoplar:

Takım Pilot Grand Prix Zaman
1. Red Bull Verstappen İspanya 1.90
2. Red Bull Verstappen Steiermark 1.95
3. Red Bull Albon 70. Yıl Dönümü 2.03
4. Red Bull Verstappen İspanya 2.04
5. Red Bull Verstappen Macaristan 2.04
6. Red Bull Albon İspanya 2.07
7. Williams Russell Macaristan 2.07
8. Williams Russell Macaristan 2.09
9. Red Bull Albon Avusturya 2.10
10. Red Bull Verstappen Büyük Britanya 2.18
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Editör Kemal Şengül

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