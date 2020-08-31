Williams, Belçika'da en hızlı pit stopu yapan takım oldu
Belçika Grand Prix'sinin en hızlı pit stopunu Williams F1 takımı yaptı.
Nicholas Latifi'nin 10. turdaki pit stopu, Belçika Grand Prix'sinin en en hızlı pit stopu oldu. Ancak bu pit stop, sez10un en hızlı pit stopu olmaktan çok uzaktı.
Böylelikle bu yıl ilk kez Red Bull dışında bir takım yarışta en hızlı pit stopu yapmış oldu.
Haas dışında tüm takımlar hafta sonunu puanla kapattılar.
Takımlar toplamda 20 pit stop yaptı. Yarışın en yavaş pit stopunu ise 10.42 saniye ile Ferrari yaptı.
Belçika'daki en hızlı pit stoplar:
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Tur
|1. Williams
|N. Latifi
|2.37
|10
|25
|2. Mercedes
|L. Hamilton
|2.50
|11
|18
|3. Red Bull
|A. Albon
|2.52
|11
|15
|4. Red Bull
|M. Verstappen
|2.63
|11
|12
|5. Ferrari
|S. Vettel
|2.64
|11
|10
|6. Alfa Romeo
|K. Raikkonen
|2.66
|10
|8
|7. McLaren
|L. Norris
|2.66
|11
|6
|8. AlphaTauri
|P. Gasly
|2.70
|26
|4
|9. Racing Point
|S. Perez
|2.79
|18
|2
|10. Renault
|D. Ricciardo
|2.92
|11
|1
|11. Renault
|A. Albon
|3.03
|11
|12. Williams
|N. Latifi
|3.17
|30
|13. Haas
|R. Grosjean
|3.27
|10
|14. Racing Point
|L. Stroll
|3.56
|11
|15. Mercedes
|V. Bottas
|3.58
|11
|16. AlphaTauri
|D. Kvyat
|3.70
|11
|17. Haas
|K. Magnussen
|3.70
|35
|18. Haas
|K. Magnussen
|3.73
|10
|19. Ferrari
|C. Leclerc
|5.09
|24
|20. Ferrari
|C. Leclerc
|10.42
|10
Pit stop şampiyonasında Red Bull 225 puanla ilk sırada yer alırken, Mercedes'in 131 ve Williams'ın 118 puanı var.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Red Bull
|225
|2. Mercedes
|131
|3. Williams
|118
|4. Alfa Romeo
|78
|5. Renault
|61
|6. Ferrari
|33
|7. AlphaTauri
|31
|8. Racing Point
|15
|9. McLaren
|14
|10. Haas
|1
Sezonun en hızlı pit stopu 1.90 saniye ile Red Bull'a ait. Avusturyalı ekip, bu alanda ilk altı sırada yer alıyor.
Bu yılki en hızlı pit stoplar:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Zaman
|1. Red Bull
|Verstappen
|İspanya
|1.90
|2. Red Bull
|Verstappen
|Steiermark
|1.95
|3. Red Bull
|Albon
|70. Yıl Dönümü
|2.03
|4. Red Bull
|Verstappen
|İspanya
|2.04
|5. Red Bull
|Verstappen
|Macaristan
|2.04
|6. Red Bull
|Albon
|İspanya
|2.07
|7. Williams
|Russell
|Macaristan
|2.07
|8. Williams
|Russell
|Macaristan
|2.09
|9. Red Bull
|Albon
|Avusturya
|2.10
|10. Red Bull
|Verstappen
|Büyük Britanya
|2.18
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül