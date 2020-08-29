Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Yarış:
08 Saat
:
08 Dakika
:
55 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
103 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Belçika GP / Son dakika

Williams, Belçika GP'de Ferrari ile yarışmayı umuyor

paylaşım
yorumlar
Williams, Belçika GP'de Ferrari ile yarışmayı umuyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Williams, George Russell'ın iki Ferrari sürücüsünün hemen ardında tamamladığı Belçika GP sıralama turlarının ardından İtalyan ekiple mücadele etmeyi umuyor.

Takımın araç performans şefi Dave Robson, Ferrari'nin ikinci antrenman seansındaki uzun sürüşlerde o kadar da iyi olmadığını ve bunun da Williams'ı cesaretlendirdiğini belirtti.

Ferrari, cumartesi günü Spa'da iki araçla birden sıralama turlarının ikinci bölümünde elendi ve Russell da bu sezon beşinci kez ikinci bölüme kaldı.

Motorsport.com'a konuşan Robson, "Buraya gelirken Ferrari ile savaşmayı kesinlikle beklemiyorduk,"

"Dün biraz zorlanıyor gibilerdi, ama yine de evet, biraz şaşırdık. Umarım yarın onlarla savaşabiliriz."

"Neden olmasın? Cuma günü yüksek yakıt yüküyle attıkları turlarda o kadar harika değillerdi. Bu yüzden umarım onlarla savaşabiliriz."

"Onların düzlüğün sonundaki hızlarının o kadar da iyi olduğunu düşünmüyorum. Bu biraz bize benziyor. Kesinlikle bunu deneyeceğiz." dedi.

Russell, ikinci bölüme kalmasının ardından sonucun kendisini şaşırttığını belirtmişti.

Robson, "3. antrenman seansının sonunda kendisinin ve 10-12 sürücünün son sürüşü trafik yüzünden zarar gördüğünde kimse memnun kalmadı."

"Bu yüzden muhtemelen biraz rahatladı, ama gerçekten iyi bir tur attı."

"Mühendisler, lastikleri istediği şekilde hazırlama ve doğru zamanda piste çıkarma konusunda iyi bir iş çıkardılar ve bence her şey gerçekten bir araya geldi."

"İyi olan şey, Q2'deki turun da hemen hemen aynı şekilde iyi olmasıydı. Bu yüzden sadece tek seferlik bir şey olduğunu veya her şeyin şans eseri bir araya geldiğini düşünmüyorum."

"Her şey iyi şekilde yönetildiği için bir araya geldi." dedi.

 
Wolff: “Hamilton’ın sıralamalardaki turu bu dünyadan değil!”

Önceki haber

Wolff: “Hamilton’ın sıralamalardaki turu bu dünyadan değil!”

Sonraki haber

Bottas: "Şampiyonluk savaşında kalmak istiyorsam Hamilton'ı geçmeliyim"

Bottas: "Şampiyonluk savaşında kalmak istiyorsam Hamilton'ı geçmeliyim"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Belçika GP
Takımlar Williams
Editör Alex Kalinauckas

Çok Okunanlar Bugün

Belçika GP: Hamilton tur rekoruyla pole pozisyonunda, Ferrari kayıplarda!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Belçika GP: Hamilton tur rekoruyla pole pozisyonunda, Ferrari kayıplarda!

Vettel: "Modern F1 araçlarıyla 8. viraj, gerçek bir viraj olmayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Modern F1 araçlarıyla 8. viraj, gerçek bir viraj olmayacak"

Takım arkadaşı mücadeleleri: Belçika GP
Formula 1 Formula 1 / İstatistikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Belçika GP

Binotto: "Hiçbirimiz bu sonuçtan memnun değiliz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Hiçbirimiz bu sonuçtan memnun değiliz"

Belçika GP 3. antrenman: Hamilton lider, Vettel sonuncu!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Belçika GP 3. antrenman: Hamilton lider, Vettel sonuncu!

Ricciardo, Spa'daki yarışta önde kalmak için zorlayacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Spa'daki yarışta önde kalmak için zorlayacak

Leclerc: "İkinci bölüme kalmak büyük bir sürprizdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "İkinci bölüme kalmak büyük bir sürprizdi"

Raikkonen: "İstanbul Park'a dönmek güzel"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "İstanbul Park'a dönmek güzel"

Son Haberler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Belçika GP
F1 Formula 1 / İstatistikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Belçika GP

Hamilton: "Her tur, gittikçe daha iyi hissettim"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Her tur, gittikçe daha iyi hissettim"

Albon: "Buraya getirdiğimiz güncellemeler işe yaradı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Albon: "Buraya getirdiğimiz güncellemeler işe yaradı"

Bottas: "Şampiyonluk savaşında kalmak istiyorsam Hamilton'ı geçmeliyim"
F1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Şampiyonluk savaşında kalmak istiyorsam Hamilton'ı geçmeliyim"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Belçika GP: Hamilton tur rekoruyla pole pozisyonunda, Ferrari kayıplarda!

2
Formula 1

Vettel: "Modern F1 araçlarıyla 8. viraj, gerçek bir viraj olmayacak"

3
Formula 1

Takım arkadaşı mücadeleleri: Belçika GP

4
Formula 1

Binotto: "Hiçbirimiz bu sonuçtan memnun değiliz"

5
Formula 1

Belçika GP 3. antrenman: Hamilton lider, Vettel sonuncu!

Son Haberler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Belçika GP
F1

Takım arkadaşı mücadeleleri: Belçika GP

Hamilton: "Her tur, gittikçe daha iyi hissettim"
F1

Hamilton: "Her tur, gittikçe daha iyi hissettim"

Albon: "Buraya getirdiğimiz güncellemeler işe yaradı"
F1

Albon: "Buraya getirdiğimiz güncellemeler işe yaradı"

Bottas: "Şampiyonluk savaşında kalmak istiyorsam Hamilton'ı geçmeliyim"
F1

Bottas: "Şampiyonluk savaşında kalmak istiyorsam Hamilton'ı geçmeliyim"

Williams, Belçika GP'de Ferrari ile yarışmayı umuyor
F1

Williams, Belçika GP'de Ferrari ile yarışmayı umuyor

Son Videolar

2020 Belçika GP gridi 01:01
Formula 1

2020 Belçika GP gridi

Bahreyn'in 'Oval' pistinde bir tur 01:06
Formula 1

Bahreyn'in 'Oval' pistinde bir tur

İstanbul Park'ın geri dönüşü, F1 2020 araçları ile Türkiye GP nasıl olur? - Motorsport Podcast 27:57
Formula 1

İstanbul Park'ın geri dönüşü, F1 2020 araçları ile Türkiye GP nasıl olur? - Motorsport Podcast

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en akılda kalıcı anlar 08:20
Formula 1

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en akılda kalıcı anlar

Mercedes F1 Direksiyonu! 05:04
Formula 1

Mercedes F1 Direksiyonu!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.