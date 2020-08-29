Williams, Belçika GP'de Ferrari ile yarışmayı umuyor

Takımın araç performans şefi Dave Robson, Ferrari'nin ikinci antrenman seansındaki uzun sürüşlerde o kadar da iyi olmadığını ve bunun da Williams'ı cesaretlendirdiğini belirtti.

Ferrari, cumartesi günü Spa'da iki araçla birden sıralama turlarının ikinci bölümünde elendi ve Russell da bu sezon beşinci kez ikinci bölüme kaldı.

Motorsport.com'a konuşan Robson, "Buraya gelirken Ferrari ile savaşmayı kesinlikle beklemiyorduk,"

"Dün biraz zorlanıyor gibilerdi, ama yine de evet, biraz şaşırdık. Umarım yarın onlarla savaşabiliriz."

"Neden olmasın? Cuma günü yüksek yakıt yüküyle attıkları turlarda o kadar harika değillerdi. Bu yüzden umarım onlarla savaşabiliriz."

"Onların düzlüğün sonundaki hızlarının o kadar da iyi olduğunu düşünmüyorum. Bu biraz bize benziyor. Kesinlikle bunu deneyeceğiz." dedi.

Russell, ikinci bölüme kalmasının ardından sonucun kendisini şaşırttığını belirtmişti.

Robson, "3. antrenman seansının sonunda kendisinin ve 10-12 sürücünün son sürüşü trafik yüzünden zarar gördüğünde kimse memnun kalmadı."

"Bu yüzden muhtemelen biraz rahatladı, ama gerçekten iyi bir tur attı."

"Mühendisler, lastikleri istediği şekilde hazırlama ve doğru zamanda piste çıkarma konusunda iyi bir iş çıkardılar ve bence her şey gerçekten bir araya geldi."

"İyi olan şey, Q2'deki turun da hemen hemen aynı şekilde iyi olmasıydı. Bu yüzden sadece tek seferlik bir şey olduğunu veya her şeyin şans eseri bir araya geldiğini düşünmüyorum."

"Her şey iyi şekilde yönetildiği için bir araya geldi." dedi.