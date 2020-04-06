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Formula 1 / Son dakika

Williams bazı çalışanlarını izne çıkardı, pilotların maaşları indirildi

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Williams bazı çalışanlarını izne çıkardı, pilotların maaşları indirildi
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
6 Nis 2020 12:57

Williams, koronavirüsle ilgili mevcut finansal durumdan ötürü bazı çalışanlarını izne çıkardı ve bazı çalışanlarının maaşında indirime gitti.

Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını F1'i etkilemeye devam ederken, takımlar iptal edilen yarışlar nedeniyle yaşadığı gelir eksikliği nedeniyle ortaya çıkan finansal zorlukları aşmaya çalışıyorlar.

McLaren geçtiğimiz hafta resmi olarak çalışanlarını geçici olarak izne çıkaran ve personelinin maaşını kesen ilk takım olmuştu. Ayrıca ayda 2.500 pounda kadar ücretlerin %80'ini ödeyen bir hükümet programından faydalanacağını da duyurdu.

Pazartesi günü Williams tarafından yayınlanan bir açıklamada İngiliz ekibin de benzer bir yönü tercih edeceği duyuruldu.

Açıklamada takımın yarış potları George Russell ve Nicholas Latifi'ye ek olarak üst düzey personelin de içinde bulunduğu belli bir çalışan grubunun maaşında indirime gidildiği duyuruldu.

Personelin bir kısmı ise ücretsiz ine çıkarıldı.

Açıklamada, “ROKiT Williams Racing, COVID-19 ile ilgili devam eden mevcut durum nedeniyle, daha fazla düşürmek amacıyla belli sayıda çalışanını ücretsiz izne çıkarıyor."

“İzin dönemi, Mayıs ayının sonuna kadar sürecek. Ayrıca üst yönetim ve pilotlarımızın ücretlerinde, 1 Nisan itibariyle %20'lik bir azalma olacak."

“Bu kararları almak kolay değildi ancak amacımız Grove'daki personelimizin işlerini korumak ve şartlar izin verdiğinde tam zamanlı olarak işlerine geri dönebilmelerini sağlamak." denildi.

Formula 1'in Ağustos ayındaki İngiltere Grand Prix'sinden önce başlaması beklenmiyor. F1'in CEO'su Chase Carey, yaz aylarında başlayan ve 15-18 yarışı içeren bir takvim planladıklarını söylemişti.

Carey, durumla ilgili son güncellemeleri paylaşmak adına pazartesi öğleden sonra, 10 F1 takımının patronuyla tele konferans toplantısı yapacak.

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Seri Formula 1
Takımlar Williams
Editör Luke Smith

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