Williams başka sürücülerle görüşmeye başladı, Sainz için kapı kapanıyor olabilir

Carlos Sainz'ın 2025 sezonu için seçenekleri daralıyor olabilir, zira geleceği hakkında bir karar vermesi için beklettiği takımlar şimdi diğer rotaları değerlendiriyor.

İspanyol pilot haftalardır hem Sauber/Audi takımından hem de Williams'tan gelecek sezon için aldığı net teklifleri değerlendiriyordu.

Ancak Ferrari pilotu İspanya Grand Prix'si sırasında nihai kararını vermek üzereyken, Alpine'in onu takıma kazandırmak için çabalarını artırmasıyla durumu daha da karmaşık hale geldi.

Bu durum, eski F1 takım patronu Flavio Briatore'nin Renault CEO'su Luca de Meo'ya danışman olarak gelmesinin ardından gerçekleşti ve Briatore, Alpine'in önümüzdeki birkaç yıl boyunca sürücü anlaşmalarıyla ön plana çıkması gerektiğini, böylece tamamen otomobiline konsantre olabileceğini söyledi.

Bu durum Sainz'ın ne yapmak istediğine karar vermesinde bir duraksamaya yol açtı ve Alpine'in neler sunabileceğini değerlendirebilmek için Williams'tan 2025 planları hakkında bir karar vermek için biraz daha süre istediği anlaşılıyor.

Fransız üreticisinin teklifi, 2026 için kendi motor programını bırakıp müşteri motoru anlaşmasına geçmeyi planlaması nedeniyle özellikle ilgi çekici.

Kurallar Alpine'e motor tedarikini garanti ederken, Honda'nın da gerektiğinde müşteri güç üniteleri sağlama yükümlülüğü bulunuyor ancak Briatore'nin Mercedes ile bir anlaşma yapmayı hedeflediği anlaşılıyor. Ancak bu konuda henüz karar verilmiş değil.

Alex Albon, Williams FW46, Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Sainz için Mercedes gibi potansiyel olarak süper rekabetçi bir motora sahip bir üretici ekip için sürüş yapma olasılığı cazip görünüyor, bu yüzden Sainz, Williams ve Audi'den aldığı teklifler konusundaki kararını henüz veremiyor.

Ancak bu belirsizlik, Sainz’in ne yapacağına dair garanti olmaması nedeniyle, her iki takımın da başka seçeneklere yönelmesi gerektiği düşüncesine yol açtı.

Sauber/Audi biraz daha beklemeye istekli olsa da Williams'ın Alex Albon için bir an önce bir takım arkadaşı bulması gerektiğine karar verdiği ve bu nedenle diğer pilotlarla görüşmeleri yeniden başlattığı anlaşılıyor.

Gelecek sezon için takımda bir yarış galibi olmasını isteyen ekibin öncelikli hedeflerinin Valtteri Bottas ve Esteban Ocon olduğu anlaşılıyor.

Her iki sürücü de Mercedes'te birlikte çalıştıkları Williams takım müdürü James Vowles tarafından iyi tanınıyor ve Sainz olasılığı ortaya çıkmadan önce yılın başlarında gerçekleşen ön görüşmeler şimdi yeniden başladı.

Williams için kritik olanın, projeye kendini tamamen adamış ve takımın önümüzdeki birkaç yıl içinde çıkacağı yolculuğa katılmaya istekli bir sürücüye sahip olmak olduğu anlaşılıyor.

Bu nedenle Sainz'ın kendini adama konusundaki tereddüdü ve Alpine'in teklifiyle tetiklenen duraksaması, takımın İspanyol sürücünün planlarına yeterince bağlı olup olmadığını sorgulamasına neden oldu.

Diğer sürücülerle görüşmeler ilerledikçe Williams'ta Sainz için kapılar tamamen kapanmamış olsa da, takımın işleri ilerletmek için İspanyol sürücünün doğru nedenlerle oraya gittiğine dair bazı kanıtlara ihtiyacı olabilir.

Williams'ın Bottas ve Ocon'un peşine düşmesi ilginç çünkü bu durum başka yerlerde de domino etkisi yaratabilir ve her iki sürücüyle de ilgilenen diğer takımlar geride kalma ve tercih ettikleri adayı kaybetme riskini almak istemeyerek kendi anlaşmalarını da hızlı bir şekilde halletmek zorunda kalabilir.

Haas'ın Ocon'un peşinde olduğu bilinirken, Audi'nin Sainz'ın vazgeçmesi durumunda tercih ettiği alternatiflerin Fransız pilot ve Bottas olduğu anlaşılıyor.

James Vowles, Team Principal, Williams Racing Photo by: Williams

Avusturya'da konuşan Ocon, Haas için her şeyin hazır olduğu algısının doğru olmadığını, çünkü kendisi için başka seçenekler de olduğunu söyledi.

"Evet, pek çok seçenek var ama önceliğin ne olduğu konusunda yorum yapmayacağım" diyen Ocon, kendisinin de 2018'de olduğu gibi arkasına yaslanıp kenarda kalma riskini almak istemediğini açıkça belirtti.

"Kesinlikle bunu tekrar yaşamak istemiyoruz. Şu anda iyi gidiyor, çok derin tartışmalar devam ediyor ve umarım yakında çözülür." diye ekledi Ocon

Bottas, Sainz’ın kararını açıklamasının beklenen İspanya GP'sinden sonra işlerin yoluna girmesini umduğunu söylemişti. Ancak şimdi durum değişti.

"Bu hafta başında kararlar alınacağını umuyordum ama tarihler yine ertelendi" dedi.

Bununla birlikte Fin pilot, gelecek yıl için işleri sonuçlandırmak üzere perde arkasında pek çok faaliyetin devam ettiğini söyledi.

"İzin günlerimde yönetimimle, farklı ekiplerle, tabii ki bu ekiple de aktif olarak çalışıyorum."

"Yani evet, bir parçanın yerine oturmasını bekliyorum ve sonra her şey oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşecek." diye ekledi Bottas.

Nereye gitmek istediğine karar verip vermediği sorulduğunda Bottas şunları söyledi: "Kesinlikle. Size söyleyemeyeceğim bir önceliğim ve sıram var. Ama evet, benim için ne istediğim oldukça açık."

Sainz'ın göz önünde bulundurduğu bir konunun da önümüzdeki birkaç yıl içinde Red Bull gibi üst düzey bir koltukta yer bulma ihtimaline karşı kendisini uzun vadede tamamen kilitlememek olduğu anlaşılıyor.

Ancak, kendisini 2026'da serbest bırakacak bir sözleşme yapma şansı çok az gibi görünüyor.

Sauber/Audi yeni çalışma dönemi için uzun vadeli bir taahhüt isterken, Williams'ın da 2028'e kadar uzanabilecek çok yıllık bir anlaşmaya imza atmaya istekli olduğu anlaşılıyor.

Alpine'in kendisine 2026'ya kadar serbestlik tanıyacak 1+1'lik bir sözleşme önerdiği konuşulurken, kaynaklar durumun böyle olmadığını ve sadece iki yıllık kesin bir sözleşme önermeye hazır olduğunu öne sürüyor.