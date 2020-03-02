Williams: "Bana yapılan eleştirilerin çoğu kadın olmamdan kaynaklanıyor"

Frank Williams'ın kızı olan Claire, babasının spordan uzaklaşmasının ardından takımı yöneten isim konumunda yer alıyor.

İngiliz ekip, Claire Williams yönetiminde inişli çıkışlı yıllar geçirdi. 2014-16 yılları arasında iyi sonuçlar alan İngiliz ekip, 2018 ve 2019'da şampiyona sonuncusu oldu.

Özellikle geçen yıl takım için çok kötü bir yıldı ve liderin tur başına 3-4 saniye gerisinde kaldılar.

Bunun üzerine Claire'ye karşı ciddi eleştiriler başladı ve Jacques Villeneuve takıma yönelik sert eleştiriler getirdi.

Ancak Claire Williams yaşananların kendisinin hatası olmadığını söyledi.

PA haber ajansına konuşan Williams, "Bazı insanlar yakın zamandaki başarısızlıklarımızın çoğunu bir kadın olduğum gerçeğine dayandırdılar."

"Birisi bana padoktaki pek çok insanın, hamile kaldığım ve bir bebeğim olduğumdan beri, takımın kötü yönde gitmeye başladığını söyledi. Buna nasıl cüret ediyorlar?"

"Formula 1 takımını yöneten bir kadın olmam, çocuğum olmayacağı anlamına mı geliyor? Bu utanç verici bir zihniyet ve 19. yüzyıldan kalma bir yaklaşım." dedi.

Takımın genç yeteneği George Russell, “Bu yıl hiç şüphesiz daha iyi bir konumdayız ama gerçekçi olarak, yine en yavaş araç bizde." demişti.