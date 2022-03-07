Williams, Bahreyn'de aracı geliştirmeye odaklanacak

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Williams, Barselona'da gerçekleştirilen testte nispeten iyi bir performansa ve dayanıklılığa sahip gibi görünüyordu.

İngiliz ekip, gridin arkasında geçirdiği yılların ardından, geçen yıl bir adım ileri gitmeyi başarmıştı. Bu yıl yeni kurallarla bir sonraki adımı atmayı hedefliyorlar.

Bu hafta yapılacak Bahreyn testinde takımın hedefi, aracın performansını geliştirmek olacak.

Dave Robson şöyle dedi: “Bu haftaki testlerin ana amacı, Barselona'da alınan bilgilere dayanarak aracı geliştirmeye devam etmek olacak."

"FW44'ü ilk kez geçtiğimiz haftaki testlerde gördük. Araç, test içi Bahreyn'e götürülmeden önce, sadece birkaç gün Grove'da kaldı ve buna rağmen üzerinde pek çok çalışma yaptık. Bu da FW44'ün bu hafta daha hızlı olmasına yardımcı olabilir."

"Bahreyn testi, şartlar, lastik performansını etkileyen daha sıcak pist sıcaklıkları ve aerodinamik performansı önemli ölçüde azaltacak güçlü rüzgarlar ile İspanya'dan daha zorlu geçecek."

"Yine de bu, aracımızı diğer şartlarda test etmek ve aracın önümüzdeki sezon sahip olabileceği davranışları tahmin etmeye yardımcı olacak bilgileri toplamak adına harika bir fırsat."

"Barselona'da yaptığımız çalışmalardan oldukça memnunuz ancak bu hafta daha fazlasını yapmak, FW44'ün performansını artırmak ve aracın sezona tamamen hazır olduğundan emin olmak istiyoruz."

Nicholas Latifi, Bahreyn testleri için heyecanlı görünüyor.

“Bahreyn'de yapılacak testler için heyecanlıyım. Geçen hafta Barselona'da FW44'ü gördükten sonra, onu temsili şartlarda sürmek için sabırsızlanıyorum. Bu, halihazırda sahip olduğumuz ilerleme ve bilgilere dayanarak başka neler yapabileceğimizi görmek için iyi bir fırsat olacak."

"Daha fazla çalışma fırsatı yakalamak, takımımıza yardımcı olacak çünkü test, ilk yarışın yapılacağı yerde gerçekleşecek. Bu yüzden testleri sabırsızlıkla bekliyorum."

Alex Albon ise şunları ekledi: "Barselona'da yaptığımız başarılı testlerin ardından artık Bahreyn'e hazırlanmaya odaklandık. Pist, Barselona'ya kıyasla farklı ve sıcaklık burada daha yüksek olacak."

"FW44'ün bu şartlarda nasıl performans göstereceğini görmek ilginç olacak. İlk yarıştan önce hâlâ anlamamız gereken çok şey var."

"Aracın ayarlarını geliştirmeye ve tempoyu en üst düzeye çıkarmaya odaklanacağız. Bunu yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum!"

Alexander Albon, Williams FW44 Fotoğraf: Erik Junius