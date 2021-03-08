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Formula 1 / Son dakika

Williams, Bahreyn test programını açıkladı

Ekleyen:
, Editör

Williams, sezon öncesi kış testlerinde Roy Nissany'e tam gün sürüş yapma fırsatı verdi.

Williams, Bahreyn test programını açıkladı

Williams, haftalar önce Roy Nissany ile yaptıkları test sürücülüğü anlaşmasından ötürü İsrailli sürücüyü sezon öncesi testlerinin bir gününde piste çıkaracaklarını zaten açıklamıştı.

Bugün Bahreyn test programı açıklandı ve beklendiği üzere Nissany'nin bir gün FW43B'yi süreceği duyuruldu.

Buna göre Nissany, 12 Mart Cuma günü başlayacak testin ilk gününde yeni aracı süren isim olacak.

13 Mart cumartesi günü Wiliams'ın direksiyonuna Nicholas Latifi geçerken, 14 Mart Pazar günü George Russell sürüş yapacak.

Böylelikle yarış pilotları, zaten kısıtlı olan testlerde bir güne sahip olacaklar.

Bahreyn test programı:

Takım Cuma Cumartesi Pazar
Haas

Sabah:Schumacher

Ö. Sonra: Mazepin

Sabah:Mazepin

Ö. Sonra: Schumacher

Sabah: Schumacher

Ö. Sonra: Mazepin
Williams Nissany Latifi Russell
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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