Williams, Bahreyn GP performansından memnun kaldı

Williams, Bahreyn'de puan alamasa bile bu yılki en iyi yarışlarından bir tanesini çıkarmayı başardı.

George Russell aldığı "felaket" startın ardından son sıraya düşse de, damalı bayrağı 12. sırada gördü ve önemli isimleri geride bıraktı.

Nicholas Latifi de yine takım arkadaşıyla benzer bir tempoya sahipti ve 14. sırada bitiş çizgisine ulaştı.

Yarışın ardından konuşan Russell, "Bu hafta sonu yapılan çalışmalardan memnun kaldım."

"Birinci startta bazı pozisyonlar kaybettim ancak yeniden başladığımda 18. sıradan 12. sıraya tırmandım."

"Yarışta Vettel'i arkamda tuttum ve Giovinazzi ile Magnussen'i geçtim. Ayrıca Kvyat ile de savaştım."

"Sanırım mutlu olabiliriz. Bu hafta sonu elimizden gelenin en iyisini yaptık. Evet, puan kazanmadık, ancak bugün için maksimum sonucu almayı başardık." dedi.

Latifi ise şunları ekledi: “İlk başlangıç ​​çok zor oldu, ancak ikincisinde çok daha iyi çalıştık ve biraz yükseldik... Maalesef bir sonraki turda, pozisyon için savaşırken yanlış bir değerlendirme yaptım. Yine yarıştan memnunum."

"Lastiklerin aşınma seviyesini kontrol etmek zorundaydık, ancak bununla iyi şekilde baş ettiğimizi düşünüyorum. Hedefimize ulaşmamızı sağlayan bir stratejimiz vardı, ki bu hedef Haas ve Alfa Romeo'dan daha yüksek bitirmekti, sonunda bunu başardık."

"Elbette, her zaman daha fazlasını istersiniz ve bazı şeyler gerçekten daha iyi olabilirdi, ancak yarışın ne kadar zor olduğunu düşünürsek, sonuçtan memnunum."