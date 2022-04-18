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Williams, Aston Martin'in ağırlık çözümünü kopyaladı

Williams, araç ağırlığını azaltmak için Aston Martin'in de başvurmuş olduğu bir çözüme başvurarak araç boyasından belli oranlarda feragat etti.

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Williams, Aston Martin'in ağırlık çözümünü kopyaladı
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Formula 1'in yeni çağının ilk üç yarışı geride kalırken, takımların yeni araçlar hakkındaki genel şikayetlerinden birisi araçların çok ağır olduğu yönünde.

Aston Martin'in aracı hafifletmek için bulduğu bir çözüm, 10 kilograma yakın ekstra ağırlık getirdiği düşünülen araç boyasının bir kısmını sökmek ve böylece 350 gramlık bir kazanç sağlamak oldu.

Bu taktiği deneyen bir diğer takım da geçtiğimiz yarışta Williams oldu. Takım, Melbourne'da piste daha az mavi renk içeren bir araçla çıktı.

Motorsport-Total.com'a konuşan Williams araç performansından sorumlu departman şefi Dave Robson, "Elbette her zaman aracı daha hafif hale getirmeyi hedefliyorsunuz ve renk tasarımı aracın ağırlığını azaltmak için üzerine düşeni yapıyor."

"Bu arabaları minimum ağırlığın altına almak çok zorlu bir iş. Ne kadar ağırlık fazlasına sahip olduğumuzu bilmiyoruz fakat bunun üzerinde de çalışmaya devam edeceğiz. Söylemesi zor." dedi.

İlginç bir şekilde, Williams pilotu Alex Albon, FW44'ün "orta hızlı ve hızlı bölümlerde normal" ve "düzlüklerde hızlı" olduğuna inanıyor.

Dolayısıyla aracın "zayıflıkları" aslında yavaş virajlar, özellikle de söz konusu frenaj ise.

Alex Albon, Williams FW44

Alex Albon, Williams FW44

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Albon, Albert Park'ta sert lastiklerle devasa bir performans sergiledi ve sondan bir önceki turda yaptığı pit stoptan 10. sırada çıkarak Williams'a sezonun ilk puanını kazandırdı.

Bu aşamada, Williams'ın ilk 10'a girmesi için böyle büyük strateji oyunları gerekiyor ancak Albon, takımı güçlendirmek için "yakında" güncellemelerin yolda olduğunu açıkladıktan sonra gelecek için umutlu.

Albon, "Güncellemelerle aracın dengesini geliştirmek istiyoruz. Ancak burada temel bir sorundan bahsetmiyoruz. Sadece daha iyi olduğunu görmeliyiz." dedi.

Robson, denge konusunda ilerleme kaydedildiğine, böylece dalgalanma sorununu da kontrol altına alacaklarına inanıyor.

Bununla birlikte, dalgalanma aracın alt kısmına zarar verme riski taşıdığından takım için endişe verici ve şu anlık bir engel teşkil etmekte.

Robson, "Denge konusunda biraz ilerleme kaydettik ve bence araç yüksekliği, araç ayarları ve dalgalanma konusunda oldukça iyi olmaya başladık, aracın doğru çerçevede olduğunu söyleyebilirim."

"Fakat ideal seviyeye ulaşamazsak aracın alt gövdesine zarar verme riskiyle karşı karşıyayız. Bu muhtemelen bizi sınırlayacak."

"Bunun dışında, tek ihtiyacımız olan, lastikleri doğru sıcaklığa getirebilmemiz ve daha da hızlı olabilmemiz için için biraz daha fazla yere basma gücü. Ancak bildiklerinizin çoğu bu yıl artık geçerli değil ve yeniden düşünmeniz gerekiyor.” dedi.

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