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Williams: "Artık Formula 1'i seyretmiyorum"

Williams'ın eski yöneticisi Claire Williams, soyadını taşıyan Williams takımından ayrılmasının ardından Formula 1'i seyretmediğini söyledi.

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Claire Williams, Deputy Team Principal, Williams Racing

Claire Williams, babası Sir Frank Williams'a ait Williams Racing'in 2020 yılında Dorilton Capital'e satılmasının ardından neredeyse hiç kamera karşısına geçmedi.

Yarışlara ve padoka gelmeyi bırakan Williams, odağını farklı alanlara kaydırdı ve arka planda bunlar üzerinde çalışıyor.

Williams, artık Formula 1'i seyretmeyi bıraktığını çünkü yaşananların ardından sporu seyretmekte zorlandığını söyledi.

Claire, The Sun gazetesine verdiği bir röportajda "Artık Formula 1'i seyretmiyorum."

"Bu tamamen bilinçli bir karardı çünkü hâlâ ayrıldığım  dönemin yaralarını sarıyorum. Takımımdan ayrılmak, büyük bir boşluğa düşmeme neden oldu."

"Satmak istemedik ama şartlar gerçekten çok zordu  ve bunu yapmak zorunda kaldık."

"Şimdi... Yavaş yakında yeniden yarış izleme fikrine geri dönüyorum. Fakat ailemizin ve hayatımızın önemli bir parçası olan bu takımı başkalarının yönettiğini görmek canımı çok yakıyor."dedi.

Williams, takım patronluğu görevine James Vowles'un getirilmesinden memnun.

"Williams adının hâlâ Formula 1'de olması çok güzel. James şu anda takımın başında ve doğru yönde ilerliyor gibi görünüyor."

"Bana takımın artık James tarafından yönetileceği söylendiğinde bunun harika olduğunu düşünmüştüm."

"Bence gerçekten harika bir seçim. Babamın da bu karardan çok memnun olacağına yürekten inanıyorum."

 

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