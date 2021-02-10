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Formula 1 / Son dakika

Williams artık "çalışanlarının güvende hissetmelerini" sağlıyor

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Williams artık "çalışanlarının güvende hissetmelerini" sağlıyor
Ekleyen:
, Editör

Williams F1 takım patronu Simon Roberts, takımın Dorilton Capital'e satılmasının ardından çalışanların artık işlerinde kendilerini güvende hissettiğini ve bunun büyük fark yarattığını dile getirdi.

Williams son yıllarda finansal anlamda zor günlerde geçiriyordu ve geçen yılın ortasında takım, Dorilton Capital'e satıldı. Bu, İngiliz ekibin artık bir aile takımı  olmayacağı ve finansal anlamda daha büyük bir güce sahip olacağı anlamına geliyor.

Dorilton Capital, takımı satın almasının ardından finansal borçların tamamını kapattı ve çalışanlara daha düzenli ödemeler yapıyor.

Takımın Mercedes'le olan işbirliği artırılırken, artık takım içerisinde daha büyük bir güven havası var.

Roberts, GPFans Global'e verdiği demeçte, takım içerisinde güven ve moral artışı olup olmadığı sorusuna, “Evet, biz bir yarış ekibiyiz, ikonik bir markayız ancak burada 670 kişiyi istihdam ediyoruz ve hepsi ipotek ödemeleri, masaya koyulan yemekler ve benzeri şeyler konusunda bize güveniyor ve bunu hiç de hafife almıyorum."

"Öte yandan Formula 1 değişiyor. Şimdi finansal olarak güvendeyiz, doğru şeylere yatırım yapabiliriz ve yapmamız gereken şeyleri yapabilecek doğru insanlara sahip olduğumuzdan emin olabiliriz. Ancak her şey zaman içinde değişiyor. İki yıl önce yaptığımız şeyler belki de üç yıl içinde farklı bir şeye dönüşecek." yanıtını verdi.

Roberts, yoğun takvim ve pandemi şartlarında, durumla baş etmenin bir yolunu bulmaları gerektiğini söyledi.

"Açıkçası 23 yarışı destekleyebilmek için daha uyarlanabilir ve daha esnek olmanın yollarını bulmak zorundayız. Herkesin bir kış testine ve sonrasında Aralık ayına kadar tüm yarışlara gitmesini bekleyebileceğimizi düşünemeyiz, bu sürdürülebilir olmaz."

“Bunun üstesinden gelmenin bir yolunu bulmak zorundayız. Bunu geçen yıl Türkiye'de gerçekten başarılı bir şekilde denedik. Fabrikadaki çocuklardan gelen harika destekle beraber çok şey öğrendik ve takım ruhu muazzamdı. Her şey çok olumluydu."

"F1'in geleceği bu. Kimse bunun ötesinde neyin değişeceğini bilmiyor. Kuralların değiştiğini biliyoruz, teknolojinin değişeceğini biliyoruz. Böyle bir durumda takımın gelecekte esnek, rekabetçi ve kendinden emin olması gerekiyor." dedi.

 

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Editör Kemal Şengül

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