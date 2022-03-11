Williams: "Araçtaki sorun, göründüğü kadar büyük değil"

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Williams pilotu Nicholas Latifi, bugün Bahreyn'de FW44'ü kullanan isimdi fakat sabah henüz 12. turunda aracının arka frenlerinin alev aldığı görüldü.

Zaten o ana kadar pek fazla tur atamayan Latifi, arka frenleri alev alan aracıyla yola devam etti ve bir noktada alevler, sol arka süspansiyonun parçalanmasına neden oldu. Sonrasında da süspansiyon kırıldı ve spin attı.

Büyüyen alev, arka tarafı kaplarken, sol arka lastik patladı. Görüntülerde aracın arka kısmında epey hasar olduğu görülüyordu.

Fakat Williams, sorunun boyutunun göründüğü kadar büyük olmadığını söylüyor.

Williams'tan yapılan açıklamada şöyle denildi: "İlk araştırmaların ardından, yangına sebep olan sorunun son derece küçük olduğu fakat durumun gözle görülür derecede dramatikleştiği anlaşılıyor. Video görüntülerinin gösterdiği kadar büyük bir durum değil."

"Fakat aracın arka tarafında takımın onarması gereken yangın hasarı var."

"Çalışma planımızı, yapmamız gereken onarım çalışmalarını değerlendirdikten sonra yeniden gözden geçireceğiz."

Öte yandan Haas, bir egzoz sorunu nedeniyle sabah bölümünü erken kapattı.

Nicholas Latifi, Williams FW44, stops with a rear brake fire Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images