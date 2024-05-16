Williams, aracın "yüksek ağırlığı" nedeniyle tur başına 0.450 saniye kaybediyor

Grove merkezli ekip, Imola'da Alex Albon'un aracına takılacak bir dizi yeni hafif parçayla aracı 798 kg'lık minimum ağırlık sınırına biraz daha yaklaştırmayı planlıyor.

Hafta sonu öncesinde konuşan James Vowles, takımın geçen kış şasi ağırlığını azaltmaya çalışırken, bir anda tam tersi bir durumla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Şasi ağırlığını 14 kg azaltmayı başaran agresif gelişim programı, üretim ve gelişim planlarının gecikmesi anlamına geliyordu ve takımın aracın diğer yönlerinde muhafazakâr davranmasına neden oldu. Bu da şasinin ağırlığı azalsa da, diğer bölümlerde ağırlığın arttığı anlamına geliyor.

Vowles sonuç olarak FW46'nın mevcut versiyonunun geçen yıla göre daha ağır olduğunu ve bunun da tur başına neredeyse yarım saniyeye mâl olduğunu açıkladı.

“2023 ile 2024 arasında yaptığımız dönüşüm sayesinde şasi ağırlığını 14 kilogram azalttık."

“Sektörde bu rakamları bilen herkes bunun olağanüstü bir başarı olduğunu ve ekibin bunu çok iyi başardığını fark eder."

“Fakat bu yıl kullandığımız araç hâlâ çok ağır olduğu için tur başına yaklaşık 0.450 saniye yavaş kalıyoruz."

James Vowles, Team Principal, Williams Racing Photo by: Motorsport Images

Fazla ağırlığın sebeplerini açıklayan Vowles, “İşler geciktiğinde, her şeyi yoluna koymak için düzeltmelerden biri olarak ağırlık eklenir."

“Şasinin çok daha iyi bir yerde olmasına rağmen muazzam miktarda ağırlık ekledik.” dedi.

Vowles ağırlık konusunda herhangi bir ayrıntı vermese de, F1'de 10 kg ağırlığın tur başına 0,3 saniye değerinde olduğu düşünülüyor. Bu da Williams'ın olması gerekenden 15 kg daha ağır olduğu anlamına geliyor.

Vowles, Albon'dan şu ana kadar bu konuda sessiz kalmasını istediğini, çünkü odak noktasının bu sorunu çözmek için bir gelişim programı hazırlamak olduğunu söyledi.

Vowles, “Şimdi geriye dönüp zaman çizelgelerinize bakarsanız ve 0.450 saniyelik farkı alırsanız, Alex'in neden burada sinirli olduğunu anlarsınız. Üstelik ona konuşmamasını söyledim."

“Sadece burada, bunu düzeltmek için ne yaptığımızı söyleme fırsatına sahip olmak istedim. Beni ilgilendiren şey ne olduğu değil, bu noktadan sonra nasıl ilerleyeceğimiz."

“Imola ağırlık azaltma çalışmalarının başlangıcı olacak ve bizi olmamız gereken yere geri getirmek için önümüzdeki altı yarış boyunca devam edecek." dedi.

Vowles, Williams'ın altı yarışın sonunda ağırlık sınırına ulaşmasının mümkün olmadığını, ancak kendilerini mutlu edecek bir seviyeye indireceğini de ekledi.