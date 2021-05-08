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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Williams: ''Agresif aerodinami yapısı kasıtlı değildi''

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Williams, araçlarının sahip olduğu agresif aerodinami yapısının kasıtlı olmadığını ve bunun aero kurallarının sonucu olduğunu açıkladı.

Williams: ''Agresif aerodinami yapısı kasıtlı değildi''

Grove merkezli takımın aracı bazı koşullarda iyi performans gösterse de, şu anda sahip oldukları yere basma gücü seviyeleri ve dengeleri rüzgardan veya başka araçların türbülansından etkilenebiliyor.

Bazı Formula 1 takımları son yıllarda, araçlarını her koşulda daha tutarlı hale getirebilmek amacıyla agresif aerodinami yapısından uzak durdular, fakat Williams aksi yönde ilerledi.

İspanya Grand Prix'sinden önce konuşan Williams takım patronu Simon Roberts, bu geçişin kasti olmadığını, ancak 2021'deki yeni aero kurallarıyla, kaybettikleri yere basma gücünü telafi ettiklerini söyledi.

Roberts, ''Bu stratejik bir yönelim değildi. Tutumumuz çok basitti: kural değişiklikleri vardı ve yere basma gücü kaybedecektik. Takım da bu yere basma gücünü telafi etmek için çok çalıştı. Sanırım tek çalışan takım da biz değiliz.''

''Pit yolundaki çeşitli koşullarda inceleme yapabilirsiniz ve araçların geçtiğimiz yıldan daha hassas olduğunu göreceksiniz. Bizim aracımız diğerlerinden daha iyi veya kötü olabilir ancak bu, yeni kuralların, homologe edilmiş parçaların ve kullanılabilir sürenin bir sonucu.''

''Planımız bu değildi. Bu, yapılması gereken şey değildi.'' dedi.

Williams bu sezon sıralamalarda çok rekabetçi ve bunu geçtiğimiz hafta sonu George Russell'ın, üçüncü bölümü sadece 0.057 saniyeyle kaçırıp, yarışa 11. sırada başlamasında gördük.

Ancak, hem Russell, hem de Latifi birkaç yarışta zorlandı.

Geçtiğimiz hafta Portekiz'de, 11. sırada yarışa başlayan Russell, Williams'ın uzun sürüşlerde temposunun hızlı olmaması dolayısıyla, sıralama turlarında geride bıraktığı araçların ardında kaldı.

Geçtiğimiz hafta sonu neler olduğunu anlatan Roberts, ''Bu bir sürpriz değildi.  Sanırım, fazla olumlu bakıyorduk, harika sıralama turları geçirdik ancak aracın gerçek hızı değişmedi.''

''İyi bir start aldık, George iyi bir start aldı. Eğer kırmızı bayrak çıkmasaydı, kim bilirdi?''

''Portekiz'deki koşullar özeldi ve iki hafta önce Imola'da gördüğümüz gibi, aynı araçla çok daha rekabetçiydik. [Portimao'dan sonra] sanırım hayal kırıklığına uğradık çünkü çok umutluyduk ancak verilere baktığınızda, bu çok da sürpriz değil.''

Roberts, takımın aracı daha az hassas yapma konusunda elinden geleni yaptığını, ancak şu anda var olan homologasyon kısıtlamalarından dolayı işlerinin zor olduğunu ekledi.''

''Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Homologe edilmiş parçalar, tabandaki zorunlu değişiklikler ve arka taraftaki fren soğutma kanallarının birleşimi, bu araçlarda zor olan şeyler. Fabrikadaki ekibin yaptığı ilk şey, performansımızı ellerinden geldikçe geliştirmek ve aracımızı daha rekabetçi yapmaktı.''

''Verilerimiz bunu başardığımızı gösteriyor. Aracımız geçtiğimiz sezona kıyasla çok daha iyi. Fakat olumsuz tarafı, aracımız daha hassas. Bu yüzden de bazen bu hassasiyet açığa çıkıyor, bazen de çıkmıyor. Bu tamamen koşullara bağlı.''

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Takımlar Williams
Editör Jonathan Noble

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