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Formula 1

Williams: "Aracımız gittikçe hızlanacak"

James Vowles, puan aldıkları Monako Grand Prix'sinin ardından Williams'ın giderek hızlanacağını düşünüyor.

Ezel Tan
Güncel:
Alex Albon, Williams FW46

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Williams, Monako'da gerçekleştirilen yarışı Alex Albon ile dokuzuncu sırada tamamlamayı başardı ve bu yılki ilk puanlarını aldı.

Yarışın ardından konuşan takım patronu James Vowles, Alex Albon hakkında pozitif sözler sarf etti ve takımın iyi durumda olduğunu dile getirdi.

Vowles, “Hafta sonu harikaydı! İki puan aldık ve takımlar şampiyonasında 8. sıraya geri döndük. Şimdi sezon sonuna kadar rekabet seviyesi daha da artacak."

"İleriye doğru iyi bir adım attık fakat bu sadece puan meselesi değil. Bu performansı Monako'da, önceki yıllarda her zaman zorlandığımız bir pistte ortaya koyduk."

"Bu, takım sağlam bir ilerleme kaydettiği için mümkün oldu. Gayet dengeli bir aracımız var ve Alex hafta sonunun tüm günlerinde harika bir iş çıkardı."

"Fakat yine de hayal kırıklığına uğramak için bazı nedenlerim var çünkü tüm performansımızı gösteremedik; bu pistte geçiş yapmak zor ve bu da bizi geride bıraktı."

"Şimdi başardıklarımız üzerine bir şeyler koymalı ve önümüzdeki birkaç yarışta daha iyi bir performans sergilemeliyiz."

"Aracı geliştirmeye devam ediyoruz ve bir sonraki yarış Montreal'de daha da hafif olacak. Umarım bu, daha fazla gelişmemizi sağlar."

"Sezon uzun, 24 yarış var ve aracımız gittikçe daha hızlı hale gelecek." dedi.

James Vowles, Team Principal, Williams Racing

James Vowles, Team Principal, Williams Racing

Fotoğraf: Williams

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