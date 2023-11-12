Williams, AlphaTauri ile savaşta Las Vegas'ın "kritik" olacağını düşünüyor
Williams takım patronu James Vowles, farklı yapıya sahip Las Vegas'ın kendilerine bazı fırsatlar sunabileceğini ve bunun da şampiyona yedinciliği için kritik olabileceğini düşünüyor.
Williams halihazırda şampiyonayı yedinci götürüyor fakat son yarışlarda AlphaTauri'den büyük bir atılım geldi ve aralarındaki puan farkı yediye indi.
İki aracın da artıları ve eksileri bulunuyor; bu açıdan Las Vegas ve Abu Dhabi'nin hangi araca daha iyi uyacağı, bu mücadelenin sonucunu şekillendirebilir.
Williams takım patronu James Vowles, Las Vegas Grand Prix'sinin yeni bir yarış ve farklı bir pist düzeni olması nedeniyle "kilit önemde" olduğu görüşünde.
Vowles, "Las Vegas'ı birkaç nedenden dolayı sabırsızlıkla bekliyorum."
"Her şeyden önce muhteşem bir hafta sonu olacak. Yarış için büyük hazırlık yapıldı. Ayrıca bu pistte aracımıza çok uyacak bölümler var. Burası araç performansı ve arka kanat seviyesi açısından diğer pislere kıyasla Monza hatta Spa'ya benziyor."
"Ancak yine de orada tamamen yeni bir asfalt olacak - çok kaygan bir zemin bekliyoruz. Katar'da -asfalt nedeniyle- tur zamanlarının ne kadar değiştiğini ve lastiklerin davranışının nasıl etkilendiğini gördük."
"Bu hem fırsatlara hem de risklere yol açıyor. Yarışın başında yumuşak hamurda bazı sorunlar görebileceğimizi düşünüyorum. Belki hafta sonu ilerledikçe durum düzelir ve bu da hem risk hem de fırsatlara yol açabilir."
"Son birkaç yarışa kıyasla, en iyi performansımızı sergilemek ve şampiyonada AlphaTauri ile aramızdaki farkı artırmak için en iyi fırsatımız olacak." dedi.
Williams son dört yarışta 7 puan toplarken, AlphaTauri 16 puan aldı
Fotoğraf: Williams
Logan Sargeant, Williams FW45
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