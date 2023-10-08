Williams Andretti'ye karşı ancak GM'nin F1'e girişine açık
Williams F1 Takım Patronu James Vowles, takım olarak 11. takımın kurulmasına "kesinlikle karşı" olduklarını ancak General Motors gibi büyük bir oyuncuyu "kollarını açarak" karşılayacaklarını söyledi.
FIA, Andretti'nin yeni takım teklifini onayladı, yani General Motors firması Cadillac ile çalışan Amerikalı ekibin şimdi seri hakları sahibi FOM'dan onay alması gerekiyor.
Ancak, yeni bir girişin yaratabileceği istikrarsızlaştırıcı etkiden korkan ve ticari gelirlerini %10 oranında azaltmak zorunda kalmaya karşı çıkan 10 takımın direnci söz konusu.
Williams takım patronu Vowles, takımının tüm rakiplerin mali açıdan istikrarlı olduğu bir zamana kadar gridin genişlemesine şiddetle karşı olduğunu açıkladı.
Vowles, "Düşüncelerim çok açık. Williams 11. bir takımın eklenmesine kesinlikle karşı."
"Benim sorumluluğum şirketimdeki 900 çalışana karşı. Para kaybettiğimizi göreceksiniz." dedi.
Yakın zamanda Companies House'da listelenen hesaplara göre, Williams Grand Prix Engineering Limited 2022 yılı için 17,9 milyon £ vergi sonrası zarar açıkladı.
Vowles şöyle devam etti: "Bunun nedeni, daha iyi olmak için spora yatırım yapıyor olmamız. Sporun nereye gittiğine inanıyoruz, sporun gidişatına inanıyoruz."
"Bunun nedeni, bence ilk kez sürdürülebilir bir varlığa sahip olmamız. Takımlar aslında giderek daha fazla birlikte çalışıyor; sonuç olarak yakın bir yarışımız var."
Andretti Cadillac logosu
Fotoğraf: Andretti Autosport
"Ancak bilinmelidir ki mali açıdan istikrarlı olmayan sadece biz değiliz. Gridin muhtemelen yarısının olmadığını söyleyebilirim."
"Bence 11. takımın eklenmesi mantıklı bir şey ama sadece griddeki 10. takımın mali açıdan istikrarlı olduğu noktada."
"Herkes iyi bir yerde olduğumuzu söylüyor. Bazı açılardan öyleyiz ama şimdi... sporu daha iyi hale getirmek için yüz milyonlarca dolar yatırım yapılıyor."
"Bu nedenle elimizdekini sulandırmak (değerini düşürmek) konusunda neden çok dikkatli olduğumuz anlaşılıyor çünkü bu masada daha fazla kayıp anlamına geliyor."
Fazladan bir takıma yönelik bu güçlü muhalefete rağmen Vowles, F1'in General Motors gibi bir OEM'i "kollarını açarak" karşılaması gerektiğini söyledi.
Vowles, "Başından beri açık olduk, yeni oluşumları getirmekten çok mutluyuz ama bunun sonucunda pasta büyümeli, küçülmemeli. Şu ana kadar sadece küçülüyor."
Michael Andretti, Andretti Autosport Takım Müdürü
Fotoğraf tarafından: Andreas Beil
"Konuya açıklık getirmek gerekirse, bu Andretti ya da GM'ye karşı bir tavır değil. Tam tersi."
"GM'yi açık yüreklilikle karşılıyorum... ve işler yolunda gitmezse onlarla bir ilişki kurmayı umuyorum. Onlar sporu daha iyi hale getireceğini düşündüğüm inanılmaz bir oluşum." dedi.
Mercedes'in motor müşterisi Williams'ın 2026 için henüz anlaştığı bir güç ünitesi yok.
Autosport'un Williams'ın General Motors ile herhangi bir işbirliği arayışında olup olmadığı sorusuna Vowles şu yanıtı verdi "Hayır... Demek istediğim GM gibi bir OEM'in sporumuzda kesinlikle hoş karşılanacağı."
"Bu aşamada onları memnuniyetle karşılarız. Ancak Andretti ile bağlantılı oldukları açık - bu bir soru değil ve şu anda onlarla görüşme halinde değiliz."
Yardımcı editör: Jonathan Noble
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