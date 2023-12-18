Williams: "Andretti'ye değil, finansal istikrarsızlığa karşıyız"

Andretti Cadillac'ın Formula 1'e giriş teklifi FIA'dan onay almasına rağmen, Formula 1 yönetimi ve takımları, şampiyonaya yeni bir takımın dahil olmasına karşı çıktılar.

Takımların temel korkusu paranın bölünmesi ve bunun da takımların gelirlerini olumsuz yönde etkilemesi gibi görünüyor.

Pandemi dönemine kıyasla takımların finansal durumu epey iyileşti, hal böyle olunca mevcut durumun değişmesini istemiyorlar.

Williams takım patronu James Vowles de finansal istikrarın şu anda her şeyden çok daha önemli olduğunu düşünüyor.

Vowles, "Mesele şampiyonada 11. takıma yer olmaması değil. Bu, istikrarlı bir finansman sağlama ihtiyacıyla ilgili."

"Büyüme oranımızı arttırdığımızı ve tarihimizde ilk kez finansal anlamda istikrar yakaladığımızı düşünüyorum."

"Bu aslında 11. takımın ortaya çıkmasına karşı bir oyun değil; büyüyebileceğimiz noktalarda büyümemiz gerekiyor."

"Bugün yeni bir takım getirmenin bu büyümeyi arttıracağından emin değilim." dedi.