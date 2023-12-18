Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Williams: "Andretti'ye değil, finansal istikrarsızlığa karşıyız"

Williams takım patronu James Vowles, finansal etkilerinden ötürü 11. takıma karşı olduklarını söyledi.

Editör Ezel Tan
Güncelleme
James Vowles, Williams Racing Team Principal

Andretti Cadillac'ın Formula 1'e giriş teklifi FIA'dan onay almasına rağmen, Formula 1 yönetimi ve takımları, şampiyonaya yeni bir takımın dahil olmasına karşı çıktılar.

Takımların temel korkusu paranın bölünmesi ve bunun da takımların gelirlerini olumsuz yönde etkilemesi gibi görünüyor.

Pandemi dönemine kıyasla takımların finansal durumu epey iyileşti, hal böyle olunca mevcut durumun değişmesini istemiyorlar.

Williams takım patronu James Vowles de finansal istikrarın şu anda her şeyden çok daha önemli olduğunu düşünüyor.

Vowles, "Mesele şampiyonada 11. takıma yer olmaması değil. Bu, istikrarlı bir finansman sağlama ihtiyacıyla ilgili."

"Büyüme oranımızı arttırdığımızı ve tarihimizde ilk kez finansal anlamda istikrar yakaladığımızı düşünüyorum."

"Bu aslında 11. takımın ortaya çıkmasına karşı bir oyun değil; büyüyebileceğimiz noktalarda büyümemiz gerekiyor."

"Bugün yeni bir takım getirmenin bu büyümeyi arttıracağından emin değilim." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Vasseur: "Bu yıl stratejilerde iyi bir iş çıkardık"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Albon: "Bu yıl sadece bir yarışta puan alma şansını kaçırdım"

Albon: "Bu yıl sadece bir yarışta puan alma şansını kaçırdım"

Formula 1

Albon: "Bu yıl sadece bir yarışta puan alma şansını kaçırdım" Albon: "Bu yıl sadece bir yarışta puan alma şansını kaçırdım"

Coulthard: "Bu yıl olağanüstü bir araç ve pilotun birleşimini gördük"

Coulthard: "Bu yıl olağanüstü bir araç ve pilotun birleşimini gördük"

Formula 1

Coulthard: "Bu yıl olağanüstü bir araç ve pilotun birleşimini gördük" Coulthard: "Bu yıl olağanüstü bir araç ve pilotun birleşimini gördük"

Sargeant: "Williams'ın benden ne beklediğini anladım"

Sargeant: "Williams'ın benden ne beklediğini anladım"

Formula 1

Sargeant: "Williams'ın benden ne beklediğini anladım" Sargeant: "Williams'ın benden ne beklediğini anladım"

Son Haberler

2024 Dünya Superbike Şampiyonası gridi açıklandı

2024 Dünya Superbike Şampiyonası gridi açıklandı

SBK World Superbike

2024 Dünya Superbike Şampiyonası gridi açıklandı 2024 Dünya Superbike Şampiyonası gridi açıklandı

Verstappen: "Pitt ve Hamilton'ın filmi ilgimi çekmiyor"

Verstappen: "Pitt ve Hamilton'ın filmi ilgimi çekmiyor"

F1 Formula 1

Verstappen: "Pitt ve Hamilton'ın filmi ilgimi çekmiyor" Verstappen: "Pitt ve Hamilton'ın filmi ilgimi çekmiyor"

Wolff: "Verstappen'in üstünlüğü, Formula 1'in popülaritesine zarar vermedi"

Wolff: "Verstappen'in üstünlüğü, Formula 1'in popülaritesine zarar vermedi"

F1 Formula 1

Wolff: "Verstappen'in üstünlüğü, Formula 1'in popülaritesine zarar vermedi" Wolff: "Verstappen'in üstünlüğü, Formula 1'in popülaritesine zarar vermedi"

Albon: "Bu yıl sadece bir yarışta puan alma şansını kaçırdım"

Albon: "Bu yıl sadece bir yarışta puan alma şansını kaçırdım"

F1 Formula 1

Albon: "Bu yıl sadece bir yarışta puan alma şansını kaçırdım" Albon: "Bu yıl sadece bir yarışta puan alma şansını kaçırdım"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol