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Williams, Andretti'nin F1'e girmesini destekliyor

Williams Takım Patronu Jost Capito, Andretti Global'in Formula 1'e girmeye olan planlarını destekliyor.

Williams, Andretti'nin F1'e girmesini destekliyor
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Eski McLaren sürücüsü ve takım sahibi Michael Andretti, Formula 1'e yeni bir katılımcı olarak dahil olmak istediklerini açıklamıştı.

Haberi, Michael'ın babası ve F1 efsanesi Mario Andretti paylaştı. Bu hamle, Andretti'nin Sauber'i satın alma girişiminin başarısız olmasının ardından geldi.

Andretti Global adını taşıyacak olan bu takım, 200 milyon dolarlık F1'e giriş ücretini ödemeye hazırlar ve sporda yer almak için gereken altyapıyı kurmaya da hazırlar.

Hal böyle olunca Andretti'nin spora gelmesinin önünde pek bir engel kalmamışa benziyor. Fakat gridin büyümesi demek, mevcut gelirlerin 10 yerine 11 takıma paylaştırılması demek.

Bu da bazı takımların istemeyeceği bir şey. Ancak Williams patronu Jost Capito, bu kararı destekliyor.

Capito, "Volkswagen'le birlikte olduğumda dönemde Amerika'da Michael ile çalışmıştım. Beş yıl boyunca Volkswagen'in rallikros takımını yönettiler, bu yüzden onunla oldukça yakın çalıştığımı söyleyebilirim."

"Onlara büyük saygı duyuyorum. Çok iyi insanlara sahipler ve Formula 1'e kesinlikle iyi bir katkıda bulunacaklarını düşünüyorum."

"Geçmiş bize 24 araçlık bir gridin iyi olduğunu ve Formula 1'in bunu kaldırabileceğini gösterdi. Bu yüzden gridin büyümesi bana göre sorun değil."

"Tabii ki belli bir sınır olması kaydıyla, ne kadar çok katılımcı olursa o kadar iyi olur. Bana göre bu konudaki sınır 24 araç." dedi.

Jost Capito, CEO, Williams, in the Press Conference

Jost Capito, CEO, Williams, in the Press Conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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