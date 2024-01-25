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Williams, Alpine veya Aston Martin ile rekabet etmeyi beklemiyor

Takım patronu James Vowles, Williams'ın yeni yılda Alpine ya da Aston Martin ile çekişmesini beklemiyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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James Vowles, Takım Müdürü, Williams Racing, takım müdürleri basın toplantısında

Williams, 2023 yılında ileriye doğru gitmeyi başardı ve gelecek için umut verici bir yılı geride bıraktı.

Fakat takımın altyapısı hâlâ istenen seviyede değil ve personel anlamında büyük takımların gerisindeler.

Takım patronu James Vowles önderliğinde gelecek için temel hazırlayan Williams'ın -kısa vadede- ilk beşi hedeflemesi zor görünürken, İngiliz takım patronunun görüşü de benzer.

Vowles, Williams'ın 2024'te daha güçlü olacağını fakat Alpine ya da Aston Martin gibi şirketlerle rekabet edemeyeceğini düşünüyor.

Vowles AMuS'a verdiği demeçte, "Bu gerçekçi değil."

"İki takım arasındaki gerçek farkı ve ilerleme hızımızı gayet iyi biliyorum."

"Değiştirmeye çalıştığım şeyler var ve gelecek yıl bu adımı atmamız mümkün görünmüyor."

"Gelecek yıl daha iyi durumda olacağımıza eminim fakat uzun vadeli hedefimizi tehlikeye atacak hiçbir şey yapmayacağım." dedi.

Vowles, Mercedes'te geçirdiği uzun yılların ardından 2023'ün başında Williams takım patronu olarak İngiliz ekibe katılmıştı.

James Vowles, Team Principal, Williams Racing and Will.i.am, rapper

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

James Vowles, Team Principal, Williams Racing and Will.i.am, rapper

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