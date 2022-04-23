Williams: "Albon'un yaşadığı sorunun sebebi yanlış ayar değişikliği"

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Alex Albon, Q1 esnasında sağ arka frenlerinin yanması ve bir kısmının da infilak etmesi nedeniyle sıralama turlarına erken veda etti.

Sorun yaşadığı esnada Albon telsizden, "Aman tanrım, az önce fren pedalını kaybettim, tabana kadar vurdu." diye haykırdı. Albon sonrasında rastgele kantar kontrolü için seçilmiş olmasından ötürü pite dönmeye çalışsa da, frenlerin çalışmaması sebebiyle bunu başaramadı.

Sıralama turlarının ardından takımın araç performansından sorumlu şefi Dave Robson, sorunun geçiş lastiklerinden kuru zemin lastiklerine geçiş esnasında aracı doğru ayarlayamamalarından kaynaklandığını açıkladı.

Robson, "Alex, kuru zemin lastiklerine geçerken yanlış ayar değişimi nedeniyle bir fren sorunu yaşadı. Değişken koşulların ve sprint formatının birleşimi çok zor, bugün bu durumdan yeterince iyi faydalanamadık." dedi.

Alexander Albon, Williams FW44 Fotoğraf: Erik Junius

Albon, "Maalesef günü erken bitirmemize sebep olan bir fren sorunu yaşadık. "Bunlar yaşanabilir, şimdi sorunu araştıracağız, böylece neyin yanlış gittiğini ve nasıl çözeceğimizi anlayacağız." dedi.

Her iki Williams sürücüsü de Q1'de elendi. Nicholas Latifi, yalnızca takım arkadaşının ve muhtemel bir vites kutusu sorunu yaşayan Alpine pilotu Esteban Ocon'un önünde 18. olabildi.

Robson, "Nicholas zorlu koşullarda araca tam olarak güvenmekte zorlandı, ancak Ocon'un önünde yer alarak iyi bir iş çıkardı." dedi.

Latifi ise, FW44'ün direksiyonuna güvenmediğini itiraf etti: "Benim sorunum hala aracı gerçekten zorlayabileceğim hissine sahip olamamak. Normal koşullarda her zaman zorlayamıyorum, değişken koşullarda işler daha da kötüye gidiyor."