Williams, Albon'un takıma liderlik etmesini umuyor

GP3 ve Formula 2'de yaşadığı şampiyonlukların ardından 2019'da Williams'a katılan George Russell, geride kalan üç sezonda İngiliz ekiple oldukça başarılı performanslar ortaya koyarken, takımın gelişiminde de önemli bir rol oynadı.

Genel olarak Russell'ın takıma liderlik eden isim olduğu biliniyordu ancak yeni sezonda takımda olmayacak ve yerini Red Bull'un yedek pilotluğunu yapan Alex Albon.

Albon, 2019 ve 2020 yıllarında F1 gridinde yer alsa da, Max Verstappen'le aynı performansı gösteremeyince yedek pilotluğa çekilmişti.

Şimdi Taylandlı sürücü, Nicholas Latifi ile beraber Williams'a yeni dönemde önderlik edecek isim olacak. İngiliz ekip de kendisine güveniyor.

GPFans'e konuşan Capito, sadece üç yıllık F1 deneyimine sahip olmasına rağmen Russell'ın ayrılığıyla takım liderini kaybedip kaybetmedikleri sorulduğunda Capito, "Kesinlikle."

"Bence takım liderini kaybediyoruz ve üç yıl boyunca bu role evrildiğini söyleyebiliriz."

"O kadar güçlü bir karakter ve o kadar harika bir sürücü ki yarıştığı her takıma liderlik edeceğinden eminim. Belki en başından itibaren olmaz ama kendini bu yönde geliştiriyor ve bu konuda kesinlikle harika."

"Her takım patronunun, takımı daha da geliştirmek adına isteyebileceği harika bir isim."

"Yani harika bir takım liderini kaybettiğimize eminim ama aynı zamanda Alex'le kendisini aynı role getirebilecek, gerçekten iyi bir sürücüye sahip olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Williams bu seçimi yaptığında, masanın üzerinde Nyck de Vries gibi Formula E şampiyonu ve Oscar Piastri gibi F2 yıldızı vardı.

Albon'u öne çıkaran şey sorulduğunda şunları söyledi: "O, tamamen takım odaklı. Yeniden yarışma konusunda çok aç ve karakterinin Williams ailesinin karakterine ve ailenin davranışlarına uyacağını düşünüyorum.

"Williams'ın Alex'ten en iyisini alabileceğini düşünüyorum."