Williams: "Albon'un sakin kişiliği takımı olumlu etkiliyor"
Williams'a göre son haftalarda gelen başarıların kilit noktası, Alex Albon'un sakin kişiliği ve bunun takıma yansıyabilmesi.
Son haftalarda performansını iyice arttıran Albon, son üç yarışın ikisinden puan almayı ve Williams'ı tek başına Alfa Romeo'nun önüne taşımayı başardı.
Silverstone'daki son yarışta gelen sekizincilik etkileyici görünebilir, ancak bu noktaya giden yolun arka plan hikayesi daha etkileyici.
Sıralama turlarının ilk bölümünde tur zamanı silinen ve bitime üç dakika kala kırmızı bayrak çıktığında son sırada yer alan Albon, sakinliğini korumayı ve piste çıkar çıkmaz yedinciliği alarak ikinci bölüme kalmayı başardı.
Kendisinin bu sakinliği, takım içindeki atmosferi de olumlu etkilemiş gibi duruyor.
Williams araç performans şefi Dave Robson, "Alex'in en etkileyici yanı sakin kalabilmesi.
"Britanya'da kırmızı bayrak çıktığında pek iyi bir durumda değildik, seans yeniden başlayınca kendisini trafikte piste yolladık, lastik basıncı da düşüktü. Tura başlamak için iyi bir konum değil."
"Ancak çok iyi bir tur attı ve bunu hiç paniklemeyerek, sakinliğini koruyarak başardı. Her şey kontrolü altındaydı."
Dave Robson, Head of Vehicle Performance, Williams F1, in the team principals Press Conference
Photo by: FIA Pool
"Aracın performansından tam anlamıyla faydalanmayı başarabiliyor Bu çok büyük bir avantaj çünkü bunu yapamazsanız kendinize güveniniz de azalır."
"Bence onun sakinliği tamamen kendine olan güveninden kaynaklanıyor. Bu bir bakıma garaja da yayılıyor. Eğer panik yapsaydı, takım da kaosa sürüklenirdi."
"Eminim pistte olduğu zamanlarda onu radyoda dinliyorsunuzdur, aniden farklı bir Alex ortaya çıkıyor ve çok huysuz ve hırçın görünebiliyor."
"Gerçekte öyle olduğunu sanmıyorum, sadece direksiyon başındayken böyle. Garaja geri dönüp kaskını çıkardığı anda tekrar sakin ve soğukkanlı oluyor."
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