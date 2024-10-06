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Formula 1

Williams, Albon'un Sainz ile 2025 aracı hakkında konuşmasına açıklık getirdi

Alex Albon'un Carlos Sainz ile Williams’ın 2025 F1 aracı hakkında konuştuklarına dair açıklamaları merak uyandırdı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
James Vowles, Williams Racing Team Principal

James Vowles, Williams Racing Team Principal

Fotoğraf: Erik Junius

Williams pilotu Alex Albon, geçtiğimiz günlerde 2025'teki takım arkadaşı Carlos Sainz ile 'aracın durumu' hakkında konuşmaya başladıklarını belirterek dikkatleri üzerine toplamıştı.

Williams takım Patronu Vowles, konuya netlik getirerek şu anda Sainz ile doğrudan teknik bir konuşma yapılmadığını belirtti.

"Şu anda onunla 2025 aracı hakkında konuşamayız, çünkü hâlâ bir Ferrari pilotu."

"Geçmişte başka yerlerde neler yaptığı ve burada neler yapmak istediği hakkında konuşuyoruz."

Sainz ve Albon'un 2025'te Williams'ı ileriye taşıyabilecek bir kadro olduğunu vurgulayan Vowles, iki pilotunun de takımı geliştirmek için büyük bir motivasyonla çalıştıklarını belirtti. "Bu kombinasyon, gridde çoğu takımda bulunmuyor. Ben sadece aracın performansına değil, organizasyonun başarısına odaklanıyorum."

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